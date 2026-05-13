La frase que volvió a tensar el conflicto universitario

A menos de 24 horas de la masiva Marcha Universitaria que volvió a llenar Plaza de Mayo y distintas ciudades del país, el Gobierno nacional salió a bajar el tono del reclamo con declaraciones que rápidamente generaron ruido político.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la cantidad de personas movilizadas no cambia la situación presupuestaria de las universidades públicas.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó en declaraciones radiales.

La frase llegó después de una de las movilizaciones universitarias más grandes de los últimos años, impulsada por estudiantes, docentes, rectores y trabajadores universitarios que reclaman por fondos para el funcionamiento de las casas de estudio y mejoras salariales.

“La ley nació muerta”

Durante la entrevista, Álvarez también cuestionó el proyecto impulsado desde sectores opositores para reforzar el financiamiento universitario.

“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, sostuvo el funcionario.

Luego explicó que, según la Ley de Administración Financiera, cualquier norma que implique más gasto debe indicar de dónde saldrán los recursos para financiarla.

“La ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, agregó.

El Gobierno volvió a apuntar contra la movilización

Álvarez también buscó restarle legitimidad política a la marcha y afirmó que la convocatoria estuvo motorizada por sectores opositores.

“La movilización fue organizada por los partidos opositores”, dijo.

Además, defendió la postura oficial frente al conflicto y aseguró que las decisiones sobre políticas públicas “las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”.

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, expresó.

La discusión por el presupuesto sigue abierta

En medio del reclamo universitario, el funcionario también planteó críticas sobre cómo se utilizan actualmente los recursos dentro del sistema universitario.

“El sistema existe para generar graduados”, afirmó, y sostuvo que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto termina destinado “al pago de salarios a las estructuras políticas”.

Las declaraciones volvieron a recalentar una discusión que el Gobierno mantiene abierta desde hace meses con las universidades nacionales, en un contexto de recortes, reclamos salariales y advertencias sobre el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.