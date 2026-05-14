Un puma fue visto en los boxes del Autódromo de Río Gallegos y generó alarma en la ciudad

Un puma fue avistado este mediodía dentro del Autódromo de Río Gallegos, recorriendo los boxes del circuito ubicado en el sector sur-sudoeste de la capital santacruceña. La presencia del felino fue detectada por un socio del Automóvil Club, quien dio la voz de alarma a las autoridades y vecinos. Las imágenes del animal rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios locales, generando preocupación y pedidos de precaución.

Testigos describieron al puma moviéndose con tranquilidad, como si el lugar fuera solo un alto en su recorrido. Especialistas explicaron que el animal se encontraba nervioso ante la presencia de personas, por lo que pudo haber buscado refugio en el circuito como un espacio seguro frente al asedio humano.

El puma buscó refugio ante la presencia humana.

Este episodio no es aislado en la región. A principios de abril, durante el fin de semana de Semana Santa, un puma juvenil fue avistado en Puerto Santa Cruz refugiado en un barco semihundido frente a la costa. Asimismo, en El Calafate, en la zona de Punta Soberana, una vecina detectó al felino en el patio de su vivienda tras escuchar los ladridos de su perro, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad.

En Semana Santa avistaron a un puma refugiado en un barco semihundido frente a la costa de Puerto Santa Cruz.

Autoridades y especialistas en fauna silvestre señalaron que, aunque los pumas suelen evitar el contacto humano, la frecuencia de estos avistamientos podría estar relacionada con la pérdida de su hábitat natural y la búsqueda de alimento. Recomiendan mantener la calma, no acercarse a los animales y extremar precauciones con niños y mascotas.

Se insta a la población a reportar cualquier avistamiento a la policía o a guardaparques, garantizando así la seguridad tanto de los vecinos como del propio felino. Los profesionales destacan la importancia de preservar el equilibrio entre la vida urbana y la fauna silvestre, evitando situaciones de riesgo para ambos.