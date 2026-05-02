Un siniestro vial muy cerca de Villa La Angostura hizo que llegara a este mundo de manera prematura. Su mamá y sus hermanos murieron. Ella, gracias a la vecina que la rescató, a los veterinarios que la atendieron y a la gatita que la adoptó y le dio calor en las horas más difíciles, sigue dando pelea. Hoy, a un mes del milagro, sigue creciendo y alimentándose bajo el cuidado de los especialistas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

El pasado 2 de abril, en coincidencia con el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, un choque en las inmediaciones de las rutas nacionales 237 y 40 dejó agonizante a una hembra de puma preñada. A raíz del impacto sólo sobrevivió una cría hembra. Y, por el día en el que llegó al mundo, fue bautizada con el nombre de Malvina.

Una gatita le brindó calor a Malvina horas después de haber nacido - Foto Guillermo Sánchez

Tal como publicó Mejor Informado, Malvina estuvo inicialmente al cuidado del médico veterinario Guillermo Sánchez, la anestesióloga Lorena Sosa y su inseparable mamá sustituta: una simpática gatita que la acunó en esos primeros días de vida. “Hay que ser cautos porque como toda cría prematura debe evolucionar”, mencionaron desde el Centro Veterinario Villa La Angostura.

Los días pasaron y Malvina continuó dando pelea, metiéndole garra (nunca mejor dicho). Ahora, la cría de puma sobreviviente cumplió su primer mes de vida. Está al cuidado de los especialistas del Parque Nacional Nahuel Huapi y se espera que, a la brevedad, sea trasladada a un santuario para animales que, como ella, no podrán reinsertarse en su hábitat natural.

Malvina, la cría de puma que sobrevivió al choque cerca de Villa La Angostura, cumplió un mes y tiene un collar isabelino para evitar que se lastime - Foto: P.N. Nahuel Huapi

Cómo está la pumita que sobrevivió tras la muerte de su mamá y hermanos

Mariano Dalla Cia es coordinador de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Nahuel Huapi. En comunicación telefónica, explicó a Mejor Informado cómo está hoy la cachorra de puma. “Malvina fue trasladada a Bariloche y está muy bien. Lo único que tiene es un problema en el ojo izquierdo y está siendo atendida por Graciela Beveraggi, una especialista en oftalmología de animales. El globo ocular tiene un pronóstico reservado”, precisó.

Respecto de la alimentación de la pequeña puma, Dalla Cia comentó que se le está proporcionando una dieta especial para felinos prematuros lactantes: “Está comiendo muy bien, ronronea y está fuerte. Es importante que continúe con este cuidado, por lo menos, hasta el 11 de mayo”.

A qué lugar será trasladada Malvina, la cría de puma

Dada la accidentada manera en la que llegó al mundo, Malvina tendrá que tener mayores cuidados a los que tiene otro felino de su especie. “No se podrá reinsertar a la Naturaleza porque su madre (fallecida) cumple un rol vital en enseñarle a subsistir, a cazar y a defenderse. La idea es trasladarla a un centro especializado en el cuidado para este tipo de animales, lo que habitualmente se denomina santuario. Allí permanecerá por lo menos durante los primeros 12 meses. De eso se está encargando la Administración de Parques Nacionales, dado que hay muchos centros en las diferentes provincias de la Argentina, pero aún no está definido”, añadió el coordinador de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Qué hacer si se encuentra un animal herido dentro de un Parque Nacional

Dalla Cia hizo un llamado a la población que puede toparse con este tipo de situaciones. “Vivimos dentro de un Parque Nacional, que es un lugar donde hay fauna salvaje. Tenemos pumas; en la zona esteparia, guanacos; zorros; miles de aves; mamíferos como el monito del monte, el pudú y nuestro gran monumento natural: el huemul. Tenemos que tener responsabilidad cuando transitamos nuestras rutas, ya sean provinciales o nacionales, de cercanía al Parque Nacional. Debemos circular a una velocidad que nos permita tener reacción”, solicitó.

Sobre el final de su explicación, el coordinador de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Nahuel Huapi explicó que los animales son los dueños de casa y, como tales, debemos respetar su lugar. “Tenemos que aprender a respetarlos. Con el crecimiento urbanístico, la fauna está más acorralada y eso hace que se susciten encuentros cotidianos -tal como ocurrió con la puma madre- y es muy importante que Malvina tenga la misión de enseñarnos a ser precavidos, En el caso de un accidente de fauna en ruta lo primero que hay que hacer es comunicarse con las autoridades pertinentes. Es algo que tenemos que aprender como ciudadanos”, concluyó.

A qué números llamar en un accidente con fauna en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Es muy importante darle intervención a los profesionales que pueden intervenir en casos donde los animales atropellados tengan una mayor posibilidad de sobrevida. Por eso, ante un siniestro con fauna dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi deberán comunicarse a: