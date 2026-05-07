Un operativo de emergencia se desplegó en la zona del río Limay, donde personal del Parque Nacional Nahuel Huapi y veterinarios rescataron, asistieron y liberaron a una cría hembra de guanaco, conocida como chulengo. La intervención se inició tras el aviso de balseros de Villa Llanquín, que advirtieron la presencia del animal en el agua.

El equipo estuvo integrado por guardas ambientales del Área Natural Protegida Río Limay, guardaparques nacionales y los médicos veterinarios Guillermo Mujica, de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, y Mariana Weiner, referente de la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental Andina Norte. “El acompañamiento y compromiso de todos los actores fue clave para garantizar la recuperación del ejemplar”, destacaron desde el Parque Nacional.

Durante la evaluación se constató que el guanaco presentaba heridas compatibles con el ataque de un puma, descartándose lesiones por arma de fuego. El animal fue asistido en el lugar mediante limpieza y sutura de las heridas, permaneció en observación hasta superar el estrés y agotamiento físico, y posteriormente fue liberado en su ambiente natural.

Las heridas eran compatibles con ataque de puma

La acción es parte del Proyecto de Conservación del guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que busca mitigar amenazas sobre la especie, el único ungulado nativo que habita el ecotono del área protegida. Las poblaciones de guanaco han disminuido a nivel regional, principalmente por la caza furtiva y los atropellamientos en rutas, especialmente en la Ruta Nacional 237.

Desde 2019, el Parque Nacional mediante su Proyecto de Conservación implementa un monitoreo sistemático en distintos sectores, incluyendo un tramo de dicha ruta y áreas de uso privado, con el objetivo de reducir la mortalidad asociada a causas antrópicas. En este contexto, se desarrollan acciones de prevención vial, en coordinación con organismos competentes, y propuestas de educación ambiental destinadas a la comunidad.