Quién es la argentina que asumirá uno de los cargos más importantes del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la designación de la economista Silvana Tenreyro como nueva consejera económica y directora del Departamento de Estudios, uno de los cargos técnicos de mayor relevancia dentro del organismo. La académica argentina sucederá al francés Pierre-Olivier Gourinchas, quien dejará el puesto para regresar a la actividad universitaria.

La decisión fue comunicada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la trayectoria de Tenreyro en el ámbito académico y en la formulación de políticas económicas. Según señaló, la economista posee una sólida capacidad de liderazgo y una reconocida apertura al debate, cualidades que serán fundamentales para conducir el área de investigación del organismo.

Tenreyro nació en la Argentina, es profesora de la London School of Economics (LSE) y entre 2017 y 2023 integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, donde participó en las decisiones sobre tasas de interés durante uno de los períodos de mayor volatilidad económica en el Reino Unido. También desarrolló parte de su carrera en el Banco de la Reserva Federal de Boston y en el banco central de Mauricio.

Como economista jefe, estará al frente del Departamento de Estudios del FMI, desde donde coordinará las investigaciones económicas del organismo, asesorará a la dirección en el diseño de programas de asistencia financiera y supervisará la elaboración de publicaciones clave, entre ellas el World Economic Outlook, uno de los informes más influyentes sobre crecimiento e inflación a nivel global.

Tenreyro posee un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y es reconocida internacionalmente por sus investigaciones en macroeconomía, política monetaria, comercio internacional y crecimiento económico. Su designación fue bien recibida por economistas y exfuncionarios del Fondo, quienes destacaron su rigor analítico y experiencia en la toma de decisiones.

Con este nombramiento, Silvana Tenreyro se convierte en la segunda mujer en ocupar la jefatura económica del FMI, después de Gita Gopinath, y en una de las pocas argentinas en alcanzar uno de los cargos técnicos de mayor influencia dentro del organismo financiero internacional.