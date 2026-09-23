El coronel Fernando Tereso, segundo jefe de Casa Militar, es el elegido por Javier Milei para la peligrosa misión de ordenar la Quinta de Olivos. La decisión llegó tras el zafarrancho que significó el despido de todo el personal civil que trabajaba en la residencia presidencial.

La militarización de Olivos se produjo después de una serie de escándalos que involucran a Belén Agudiez, ex mano derecha de Karina Milei, y a su entorno familiar. La trama de supuesta corrupción incluye compras millonarias, licitaciones direccionadas y el uso de la cocina presidencial para un catering privado.

La trama de corrupción que desató el escándalo

El caso estalló cuando LPO reveló que el Gobierno gastó más de 500 millones de pesos en comprar carne para la Quinta de Olivos. Detrás de esa compra se desnudó una red de supuesta corrupción protagonizada por Agudiez y su cuñado, Javier Sosa, el expulsado intendente de la Quinta.

La diputada Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones** para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane **Franco Castelli**, a quien catalogó como **"socio"** de la ex funcionaria. También denunció que el **clan Agudiez** usó a un **jubilado de un barrio carenciado**, sin bienes ni patrimonio, para registrarlo como **"proveedor" oficial** de la Presidencia y facturarle al Estado **más de $600 millones.

Además, sugirió que utilizaban la estructura y los insumos de la cocina de la residencia presidencial para abastecer a su catering privado, "Pancitos Caseros".

El enojo de Milei y la pelea con Karina

En el medio surgieron versiones de un Milei furioso porque uno de sus perros se descompuso y porque culpó de ello al clan Agudiez. Entre el personal despedido hicieron circular que se murió un perro e intentaron reemplazarlo por otro sin que se entere el presidente.

En el Gobierno es un secreto a voces que Milei y su hermana Karina se pelearon luego del desplazamiento de Agudiez. Karina no se subió al avión presidencial para acompañar al presidente a Manhattan, en el decimonoveno viaje del libertario a Estados Unidos desde que llegó a la Rosada. Es un destino que no se pierde nunca, pero ahora coincidió con el escándalo de la Quinta.

El rol del coronel Tereso

Fuentes castrenses revelaron a LPO que quien tiene la tarea de operativizar todos los destinos bajo el mando de la Casa Militar, entre ellos la Quinta de Olivos, no es Ibáñez sino el coronel Tereso, segundo de la fuerza. Tereso viene de ser jefe de prensa del Ejército y, anteriormente, fue segundo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Ahora Tereso tiene la misión de reemplazar gradualmente a todos los civiles que quedan por personal militar. Por eso Milei tendrá a su lado un peluquero militar y un jardinero militar. El cocinero también será militar porque fue desplazada Analía Agudiez, hermana de Belén, que tenía a su cargo la cocina de la Quinta.

La reticencia en las Fuerzas Armadas

Las fuentes militares aseguraron a LPO que hay cierta reticencia entre los candidatos castrenses para ir a Olivos. "Conociendo el paño, ningún militar quiere perder la carrera porque a Milei se le ocurre comer un churrasco a las 3 de la mañana y le parece que está crudo o cocido", dijeron en las Fuerzas Armadas.

El nerviosismo se trasladó a los edecanes, que son quienes asisten personalmente al presidente. "A veces protagonizan escenas que no quieren protagonizar", revelaron a LPO en las Fuerzas. Los tres edecanes le han pedido a las fuerzas respectivas instrucciones de cómo actuar en caso de acciones anormales. "Es una situación muy delicada, los tres edecanes han reportado a las fuerzas situaciones extrañas", anticiparon.

La militarización de Olivos y la designación del coronel Tereso marcan un nuevo capítulo en la interna del Gobierno y en la crisis que atraviesa la residencia presidencial.