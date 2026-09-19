La Marcha de la Bronca comenzó este sábado con una concentración en Plaza Congreso y tiene como destino final Plaza de Mayo, donde está previsto un acto con discursos de los principales referentes de las organizaciones convocantes.

La movilización fue convocada por dirigentes del Frente de Izquierda bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a (Javier) Milei”. La protesta reúne a dirigentes políticos, organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles, espacios socioambientales y organismos de derechos humanos.

La concentración comenzó alrededor de las 15.30 en las inmediaciones del Congreso. Desde allí, las columnas avanzan hacia Plaza de Mayo, donde se prevé el cierre de la jornada.

Quiénes participan de la Marcha de la Bronca

La cabecera de la movilización -de nombre homónimo al a canción de Pedro y Pablo- está integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Detrás se ubican agrupaciones estudiantiles, organizaciones socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles.

Más atrás avanzan organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas que convocaron a la marcha.

"Para derrotar a Milei, su plan y sus cómplices", se lee en una de las pancartas de la movilización denominada Marcha de la Bronca - Foto: Noticias Argentinas

Entre los dirigentes presentes se encuentran Myriam Bregman y Nicolás del Caño, ambos integrantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

También participa el diputado bonaerense Christian Castillo, quien sostuvo durante la movilización que la protesta busca expresar el rechazo al Gobierno y reclamó la convocatoria a una huelga general.

El operativo de seguridad por la movilización

El Ministerio de Seguridad, que encabeza Alejandra Monteoliva, confirmó la aplicación del protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y de Plaza de Mayo.

Como parte del operativo se dispusieron vallados en ambos puntos, en el marco del dispositivo previsto para controlar el desarrollo de la manifestación y el desplazamiento de las columnas.

La marcha se desarrolla en un contexto de fuerte confrontación política entre el Gobierno nacional y las organizaciones de izquierda, que cuestionan distintas medidas de la administración de Javier Milei.