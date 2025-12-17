Familiares y allegados de Rodrigo Gómez, el joven militar que murió el martes por la mañana en la Quinta de Olivos, expresaron su profundo dolor a través de emotivos mensajes en redes sociales. Con palabras de despedida y fotos del soldado con su uniforme, sus seres queridos lo recordaron con cariño y dejaron en claro el impacto que causó la tragedia.

“Siempre en mi corazón y en mi recuerdo”, escribió una de sus tías junto a una imagen de Rodrigo, mientras que otros mensajes hablaron de la tristeza por su partida y del vacío que dejó. Las publicaciones se multiplicaron durante las últimas horas y reflejaron la conmoción de una familia atravesada por el dolor.

Rodrigo Gómez tenía 21 años, era oriundo de la provincia de Misiones y se desempeñaba como efectivo del Regimiento de Granaderos a Caballo, donde cumplía funciones de vigilancia en el predio presidencial. Al momento del hecho, se encontraba realizando tareas habituales dentro de la Quinta de Olivos.

De acuerdo con la información oficial, el joven dejó una carta dirigida a su familia, en la que se despedía y hacía referencia a dificultades personales y económicas. Tras el hallazgo del cuerpo por parte de un compañero, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la intervención de personal médico que confirmó el fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Justicia federal, que ordenó distintas pericias para esclarecer lo sucedido. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúan las actuaciones para reconstruir las circunstancias del hecho.