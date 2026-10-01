La mañana comenzó con una postal poco habitual en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén: la terminal se llenó de pasajeros mientras los vuelos quedaron condicionados por una densa niebla que redujo la visibilidad por debajo de los parámetros necesarios para operar.

Desde el lugar, el móvil de AM550 informó que la situación afecta tanto a los servicios que tenían previsto aterrizar como a los que debían despegar desde la capital neuquina.

“Están todos los vuelos demorados, no pueden aterrizar ni despegar”, informó el periodista Juan Pablo Andréz desde el aeropuerto.

La escena se repite desde temprano: pasajeros que esperan información, servicios demorados y aeronaves que no pueden completar sus operaciones con normalidad.

Pasajeros esperan novedades por las demoras en los vuelos. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

La visibilidad no alcanza para operar

Uno de los principales problemas está directamente relacionado con la cantidad de metros que pueden observar los pilotos en estas condiciones.

Según explicó el móvil desde el aeropuerto, se necesitan al menos 400 metros de visibilidad para poder operar, una condición que la niebla no permite cumplir en este momento.

La situación también está condicionada por otras variables meteorológicas. Andréz señaló que hay dos nudos de viento, pero que tampoco favorecen el despeje de la pista.

“Ninguna de las variables están correctas para poder aterrizar ni despegar, ni techo ni distancia”, explicó.

La baja visibilidad se siente con mayor intensidad en el sector oeste de la ciudad.

“En el centro no se percibe tanto la neblina, pero en el oeste es mucho más densa”, describió el periodista.

Vuelos demorados y pasajeros a la espera de novedades en el aeropuerto neuquino. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Aviones que no pudieron aterrizar y vuelos afectados

La presencia de la niebla ya provocó modificaciones en distintos servicios aéreos. Algunos vuelos fueron cancelados y otros tuvieron que sobrevolar la zona antes de ser desviados, debido a la imposibilidad de aterrizar en Neuquén.

Uno de los primeros servicios de la jornada debió ser derivado hacia Bariloche por las condiciones de visibilidad.

Entre los servicios afectados se encuentran vuelos que conectan Neuquén con Aeroparque, con modificaciones tanto en arribos como en partidas.

La situación también genera complicaciones para quienes tienen previsto viajar durante las próximas horas y permanecen a la espera de una actualización sobre sus vuelos.

Estos son los vuelos afectados por la niebla

La baja visibilidad obligó a modificar distintos servicios que tenían previsto aterrizar o despegar desde Neuquén. El vuelo AR 1642, que debía llegar desde Aeroparque, fue uno de los afectados , mientras que otro servicio de JetSMART debió ser desviado hacia Bariloche.

, mientras que otro servicio de JetSMART debió ser desviado hacia Bariloche. Entre las partidas desde Neuquén hacia Aeroparque figuran AR 163, WJ 3174, AR 1637 y AR 1639 , todos alcanzados por las complicaciones generadas por las condiciones meteorológicas.

, todos alcanzados por las complicaciones generadas por las condiciones meteorológicas. La situación puede modificarse durante la jornada a medida que cambie la visibilidad. Por eso, los pasajeros deberán consultar el estado de cada servicio antes de dirigirse al aeropuerto.

Vuelos demorados y pasajeros a la espera de novedades en el aeropuerto neuquino. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El aeropuerto está lleno y crece la espera

El impacto no se limita a las pistas. La demora de los servicios provocó una importante concentración de pasajeros dentro de la terminal aérea.

“Hay muchísima gente, el aeropuerto está lleno”, contó Andréz durante el despacho.

Mientras las condiciones no permitan recuperar las operaciones, los pasajeros deberán esperar las indicaciones de las compañías aéreas y del aeropuerto.

La situación puede modificarse durante la mañana si la niebla comienza a perder intensidad.

Algunos vuelos debieron ser desviados por la baja visibilidad. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

La clave está en que se despeje la niebla

Por ahora, la normalización de las operaciones depende directamente de una mejora en las condiciones meteorológicas.

“Se va a recomponer cuando se disipe la niebla”, explicó el periodista desde el lugar.

La expectativa está puesta entonces en la evolución de la visibilidad durante las próximas horas. Hasta que los parámetros permitan operar con seguridad, los vuelos continuarán sujetos a demoras, desvíos o cancelaciones.

El móvil de AM550 permanece en el aeropuerto siguiendo la situación y los cambios que puedan producirse durante la jornada.