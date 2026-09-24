El Senado tendrá este jueves una sesión en la que se discutirán dos proyectos con impacto en áreas sensibles: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zonas Frías.

El acuerdo para sesionar terminó de cerrarse en Labor Parlamentaria. La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas consensuaron modificaciones al proyecto del Banco Central, por lo que, si el Senado lo aprueba con esos cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados.

Uno de los principales cambios estará en el mecanismo para designar y remover a los directores del BCRA.

El Senado busca quedarse con una atribución clave

El texto que llegará al recinto establece que el Senado mantendrá la exclusividad para la elección y remoción de los directores del Banco Central, con una mayoría absoluta.

El cambio más importante aparece en el mecanismo de remoción. El proyecto aprobado por Diputados establecía que para sacar a un director serían necesarios los dos tercios de los votos de ambas cámaras.

El texto que se debatirá en el Senado modifica ese punto y establece una mayoría absoluta. También se acordó que los directores designados en comisión solamente podrán permanecer bajo esa modalidad durante el año parlamentario.

De aprobarse con esas modificaciones, Diputados tendrá nuevamente la palabra: deberá aceptar los cambios introducidos por el Senado o insistir con el texto que había aprobado el 26 de agosto.

Patricia Bullrich encabezará el debate por el oficialismo.

El caso Vauthier queda en el centro de la discusión

En paralelo al debate sobre las reglas para el Banco Central, la Comisión de Acuerdos del Senado firmó el dictamen para la designación de Martín Vauthier como director del organismo.

Vauthier asumió el cargo en comisión en marzo y su eventual designación tendría mandato hasta 2028. Antes de llegar al BCRA, integró el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y trabajó en Anker Latinoamérica, consultora fundada por el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

El oficialismo avanzó con el dictamen, aunque la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, planteó que el pliego no debería votarse hasta que el Gobierno envíe los restantes correspondientes a los directores que actualmente ejercen en comisión.

La cuestión adquiere relevancia porque, si se aprueba la nueva regulación, el plazo para permanecer en comisión quedará limitado al año parlamentario.

Zonas Frías: el otro proyecto que llega al recinto

El segundo punto central de la sesión será la modificación del régimen de Zonas Frías.

El proyecto propone modificar la legislación vigente sobre los subsidios al consumo residencial de gas natural. Según la información publicada durante el tratamiento parlamentario, la iniciativa limita el beneficio a las provincias de la Patagonia, Malargüe y la Puna y dejaría afuera a más de un millón de personas que actualmente reciben el subsidio.

Martín Vauthier fue uno de los últimos directores designados en comisión en reemplazo de Federico Furiase

El Gobierno nacional sostiene que la modificación permitiría reducir el costo del sistema de subsidios en $272.000 millones y ordenar su funcionamiento. Ese argumento forma parte del debate que deberá resolver el Senado.

La discusión también generó cuestionamientos de gobernadores del Norte Grande, que vinculan la aprobación de esta reforma con la posibilidad de avanzar posteriormente con un régimen de beneficios tarifarios para las denominadas Zonas Cálidas.

Una sesión que puede devolver los proyectos a Diputados

El resultado de la jornada no necesariamente significará el cierre del debate legislativo. En el caso del Banco Central, los cambios acordados entre el oficialismo y los bloques aliados hacen que el proyecto deba regresar a Diputados si el Senado modifica el texto.

La Cámara baja tendrá entonces dos alternativas: aceptar la nueva versión o insistir con la iniciativa que aprobó originalmente.

Así, el debate de este jueves no solo definirá el contenido de las reformas, sino también cuál será el próximo escenario parlamentario de dos proyectos que el Gobierno nacional considera centrales dentro de su agenda económica.