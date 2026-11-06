Tesla, la automotriz estadounidense de vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk, prepara su desembarco comercial en la Argentina. Instalará su primer espacio de exhibición en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La compañía comenzará a mostrar sus vehículos a fines de noviembre de 2026 y prevé avanzar con la venta al público durante 2027.

El proyecto contempla dos etapas. La primera consistirá en la exhibición de dos automóviles en el primer nivel del centro comercial. La segunda incluirá la apertura de un local de ventas y un espacio para realizar pruebas de manejo.

Según la información difundida por Cencosud, grupo propietario de Unicenter, el sector de test drive contará con diez vehículos. Estará ubicado en la playa H del estacionamiento. Por el momento, no se confirmó qué modelos estarán disponibles ni la fecha exacta de inauguración comercial.

La automotriz de Elon Musk mostrará sus vehículos desde fines de noviembre en Martínez.

Cómo será el primer local de Tesla en Argentina

La llegada de Tesla a Unicenter responde al modelo comercial que la empresa utiliza en otros mercados. Allí privilegia los espacios de venta propios y la atención directa al consumidor, en lugar de recurrir a una red tradicional de concesionarios independientes.

En Estados Unidos, por ejemplo, la compañía cuenta con locales ubicados dentro de centros comerciales y también con establecimientos propios en zonas urbanas.

La elección de Unicenter se produce en medio de un proceso de ampliación del shopping, que recibe aproximadamente tres millones de visitantes por mes.

La ampliación de Unicenter

El proyecto de reconversión impulsado por Cencosud contempla 20.054 metros cuadrados de nueva superficie construida. De ellos, unos 16 mil estarán destinados a espacios comerciales y de alquiler.

La incorporación de Tesla se suma a otras iniciativas anunciadas recientemente para el establecimiento:

Un centro de salud de Swiss Medical .

. La renovación de SportClub .

. La instalación de oficinas corporativas de Grupo One.

Qué modelos de Tesla podrían venderse y cuánto costarían

Aunque la empresa todavía no confirmó cuáles serán sus primeros vehículos comercializados en el país, entre los modelos que podrían incorporarse aparecen:

Tesla Model 3 .

. Model Y .

. La camioneta eléctrica Cybertruck.

En Estados Unidos, el Model 3 tiene precios de entre US36.990yUS36.990yUS 54.990, según la versión. El Model Y se comercializa en un rango de US39.990aUS39.990aUS 61.990. La Cybertruck presenta valores de entre US74.990yUS74.990yUS 99.990.

Estos importes corresponden al mercado estadounidense y no representan precios confirmados para la Argentina. De acuerdo con estimaciones del sector, las versiones más accesibles podrían comercializarse localmente por valores cercanos a US42miloUS42miloUS 45 mil. Todavía no existen listas oficiales de precios. El valor final dependerá de los costos de importación, la carga tributaria y las condiciones comerciales que establezca la compañía.

Los cambios que facilitaron el desembarco

La llegada de la automotriz se produce después de una serie de modificaciones en las condiciones para importar vehículos eléctricos a la Argentina. Entre ellas se encuentra un acuerdo comercial con Estados Unidos que contempla un cupo anual de 10 mil automóviles con exención del arancel extrazona del 35%.

También se estableció el reconocimiento automático de homologaciones de vehículos fabricados bajo las normas de la NHTSA. Eso permite simplificar trámites que anteriormente requerían autorizaciones nacionales específicas.

Otra modificación fue el aumento del valor FOB máximo para los vehículos eléctricos que pueden ingresar mediante el régimen de importación con arancel cero. Pasó de US16milaUS16milaUS 35 mil.

Estos cambios amplían las posibilidades de importar modelos eléctricos que anteriormente quedaban fuera de los beneficios arancelarios. Sin embargo, la exención de derechos de importación no elimina otros impuestos aplicables, como el IVA del 21%. Por eso los precios argentinos podrían ser superiores a los estadounidenses.

La compañía podrá evaluar el abastecimiento desde sus plantas de Estados Unidos o China. En este último país se fabrican vehículos que Tesla ya comercializa en Uruguay.

La operación regional está bajo la conducción de Joaquín Lizarralde, responsable de la filial para Argentina y Uruguay. Por ahora, el primer paso concreto será la exhibición de vehículos en Unicenter a fines de noviembre. La apertura del local de ventas y el inicio de las pruebas de manejo están previstos para 2027, todavía sin una fecha oficial definida.