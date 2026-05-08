Mirtha Legrand recibirá una de las condecoraciones civiles más importantes que otorga España. El rey Felipe VI le entregará la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, un reconocimiento que la conductora recibirá a tan solo nueve meses de cumplir 100 años.

Qué otras personalidades argentinas recibieron dicha condecoración

La distinción reconoce a personas que realizan aportes extraordinarios para fortalecer los vínculos entre España y la comunidad iberoamericana. Con este galardón, Mirtha se suma a una lista selecta de argentinas que recibieron la misma orden a lo largo de la historia, entre ellas Eva Perón, quien obtuvo la Gran Cruz en 1947 durante su célebre gira por Europa, y Juliana Awada, exprimera dama argentina.

También fueron distinguidas con distintos grados de la orden la actriz Dolores "Lola" Membrives Fernández, la exministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra y María Estela Martínez de Perón.

La Cruz de Oficial que recibirá Mirtha Legrand de manos del rey de España.

La Cruz de Oficial que recibirá la conductora nonagenaria es una pieza esmaltada en blanco con detalles dorados y una corona de laureles. En el centro lleva el emblema de las Columnas de Hércules junto al lema "Plus Ultra", símbolo tradicional de la monarquía española. La insignia se usa prendida sobre el pecho con una cinta en amarillo y blanco, los colores característicos de la distinción.

Historia y origen de la Orden

La Orden de Isabel la Católica tiene más de dos siglos de historia. Fue creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, con el objetivo original de premiar la lealtad a España y los servicios prestados en los territorios americanos. En 1847 fue reorganizada y adoptó su denominación actual