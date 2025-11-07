En medio de una etapa soñada de su carrera, Franco Colapinto dejó ver una faceta más íntima. Lejos del ruido de los motores y las luces del paddock, el joven piloto argentino abrió las puertas de su departamento en España, donde pasa la mayor parte del tiempo cuando no está compitiendo o entrenando. El resultado fue un retrato sencillo, descontracturado y muy distinto al glamour que suele rodear al mundo de la Fórmula 1.

El video, grabado durante una entrevista con uno de sus sponsors, muestra al corredor de Pilar recorriendo su casa con la misma frescura y humor que lo caracterizan. Entre risas, respondió preguntas, bromeó sobre su rutina y hasta improvisó un pequeño tour por los distintos ambientes, demostrando que su vida cotidiana es tan real como la de cualquier chico de su edad.

El momento más comentado llegó cuando la periodista decidió abrir su heladera. “¡Nunca en mi vida vi una heladera tan vacía!”, exclamó sorprendida, mientras la cámara enfocaba apenas unas botellas y algunos productos sueltos. Franco, sin perder la sonrisa, se defendió con naturalidad: “No como nada y si tengo hambre pido”, respondió entre carcajadas.

Al viralizarse las imágenes de su hogar en España, algunos usuarios lo celebraron con humor: “La heladera de Franco vive la vida de un pibe recién mudado a Capital”, escribió uno. Otro fue más allá: “No tiene auto, anda en pata, apenas llega a fin de mes, no tiene nada en la heladera, se viste siempre con las mismas tres prendas: era verdad que corren 18 millonarios, un multimillonario y Franco Colapinto”.

Entre bromas y admiración, los seguidores del piloto destacaron su humildad y su forma de mantenerse fiel a sus raíces, incluso viviendo solo a miles de kilómetros de casa. Su departamento, de estilo minimalista y sin lujos, refleja el foco que mantiene en su carrera: entrenamiento, disciplina y descanso.

A los 22 años, Franco Colapinto atraviesa un momento histórico. Confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026, divide sus días entre Europa y los circuitos donde continúa perfeccionándose en cada sesión. Pero puertas adentro, su vida sigue siendo la de un chico común: ropa cómoda, una casa sin ostentación y una heladera que, aunque vacía, simboliza una elección de vida simple en medio del éxito.

El video no solo mostró su hogar, sino también su esencia. Sin artificios ni poses, Franco Colapinto vuelve a conquistar al público con la misma naturalidad con la que corre: sin exceso, sin drama y con la convicción de que el verdadero lujo está en hacer lo que ama.