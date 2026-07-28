El riesgo país volvió a ubicarse este martes por encima de las 440 unidades luego de alcanzar un pico de 450 puntos durante la primera parte de la jornada. Hacia el cierre, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los 441 puntos, levemente por debajo del registro previo, en línea con la recuperación parcial de los bonos argentinos que cotizan en el exterior.

La rueda estuvo marcada por un clima de cautela en los mercados internacionales, donde los inversores siguieron de cerca la expectativa por la decisión sobre las tasas de interés que anunciará este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En ese contexto, el principal foco de debilidad estuvo en el sector tecnológico, mientras que la noticia positiva fue la caída superior al 4% del precio internacional del petróleo.

El especialista Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, explicó que los principales índices lograron moderar las pérdidas iniciales gracias al retroceso del crudo y a los buenos resultados corporativos de distintos sectores de la economía. Sin embargo, señaló que el segmento de semiconductores sufrió fuertes caídas por el impacto de los avances tecnológicos en China y las dudas sobre el financiamiento de las grandes compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

El comportamiento del riesgo país coincidió además con la visita a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien volvió a respaldar el programa económico del Gobierno y planteó los principales desafíos para los próximos meses.

Por su parte, el analista Gustavo Ber sostuvo que la cautela internacional también se trasladó a los activos argentinos, que además enfrentaron la incertidumbre generada por la tensión política con Brasil y por el resultado del Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

Cómo se comportaron las acciones argentinas en Wall Street

En Wall Street, las acciones argentinas mostraron un comportamiento dispar, aunque predominaron las bajas. Los mayores descensos correspondieron a Transportadora de Gas del Sur (-3,1%), Telecom (-2,7%), Edenor (-2,6%) y Central Puerto (-2,4%). La tendencia también se reflejó en el mercado local. El índice Merval retrocedió 1,5% en pesos y 1,7% medido en dólares.

En el frente cambiario, el dólar oficial cerró sin cambios a $1520 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1534,85, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1596,14.