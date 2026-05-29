El riesgo país se consolida debajo de los 500 puntos por una nueva suba de los bonos argentinos

El riesgo país en Argentina se afirma por debajo de los 500 puntos y, al promediar la rueda de este viernes, se ubica en 490 unidades, con una reducción de cuatro puntos con relación al último cierre. El retroceso es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública. Tanto los Bonar como Globales avanzan hasta 0,7% en el mejor de los casos.

Qué impacto puede tener en la economía de la Argentina

De continuar con la caída, alcanzaría el valor más bajo en la gestión de Javier Milei. El mismo lo consiguió el 29 de enero, cuando llegó a 482 puntos.

Durante el mes dio indicios de querer quebrar ese récord. A comienzos de mayo, el indicador que elabora el JP Morgan había tocado los 496 puntos, producto de la mejora en la calificación de la deuda pública que le otorgó Fitch.

La agencia, que mejoró la calificación de "CCC+" a "B-" con perspectiva estable, indicó que se debe a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

En Nueva York, los ADRs avanzan hasta 6% y retroceden, en simultáneo, los papeles de Mercado Libre (-0,2%) y Tenium (-0,7%).

En cuanto a la plaza local, el Merval gana 1,8% hasta los 3.141.701,05 puntos y los resultados de sus acciones escalan al 6%.



