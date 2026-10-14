El Ministerio de Salud de la Nación presentó el Plan Nacional de Salud Vascular para prevenir complicaciones, mejorar la detección de riesgos y fortalecer la atención de las enfermedades cardiovasculares en Argentina. La iniciativa fue anunciada por el ministro Mario Lugones durante el Congreso de Cardiología y apunta a mejorar el recorrido de los pacientes, desde los primeros controles hasta el tratamiento y la rehabilitación.

Según los datos difundidos durante la presentación, las enfermedades cardiovasculares causan cerca de tres de cada diez muertes en el país. El programa busca mejorar la respuesta del sistema sanitario y reducir las demoras que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.

El plan suma los infartos al registro obligatorio de casos

Una de las principales medidas es incorporar el infarto agudo de miocardio a los eventos de notificación obligatoria, junto con los accidentes cerebrovasculares (ACV) y la insuficiencia cardíaca descompensada. El registro permitirá reunir información sobre los casos y la atención que recibe cada paciente.

Con esos datos, las autoridades sanitarias podrán identificar dónde se producen demoras, evaluar los resultados y orientar los recursos hacia las áreas que más los necesitan. La estrategia también busca mejorar la coordinación entre los servicios de emergencia y los hospitales.

Lugones explicó que el Ministerio establecerá los lineamientos generales y coordinará la implementación con las distintas jurisdicciones. Además, señaló que el plan aprovechará los recursos disponibles para organizar los servicios y garantizar la continuidad de los tratamientos.

La Stroke App ayudará a coordinar la atención de emergencia

El ministro también destacó la incorporación de la notificación obligatoria del infarto a la Stroke App, una herramienta que permitirá coordinar el trabajo de los equipos de emergencia y los hospitales. La intención es contar con información que ayude a reconocer las necesidades del sistema y mejorar los tiempos de respuesta.

“Además, la notificación obligatoria del infarto aportará evidencia para identificar dónde necesitamos fortalecer la atención”, sostuvo Lugones durante la presentación.

El funcionario vinculó la iniciativa con la necesidad de administrar los recursos sanitarios de manera eficiente y ampliar la capacidad de respuesta. La implementación se coordinará con las jurisdicciones para mejorar la atención desde la detección temprana hasta la rehabilitación.