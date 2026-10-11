Se reactiva esta semana el Senado con el foco puesto en Patentes y reforma de la ley de Salud Mental

El Senado de la Nación retomará esta semana la actividad parlamentaria con el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el avance de la reforma de la Ley de Salud Mental, mientras el Gobierno nacional continúa las negociaciones con los gobernadores para reunir los consensos necesarios para debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tras dos semanas de parálisis, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará avanzar con el dictamen del acuerdo internacional sobre patentes y reactivar el debate sobre Salud Mental, mientras las conversaciones sobre la reforma electoral permanecen en manos de la Casa Rosada.

Durante la última semana, la única actividad fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que debió ser conducida por el misionero Carlos Arce, debido a que todavía no asumió la libertaria Nadia Márquez en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.

Por otra parte, resta definir si el chaqueño Juan Cruz Godoy asumirá la estratégica Comisión de Legislación General.

Patentes: el Senado buscará emitir dictamen

El Senado tratará el jueves a las 14.00, en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Las comisiones son presididas por el libertario Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente.

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen sobre el acuerdo con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, que establecen una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaron las cámaras del sector.

De esta manera, el Senado podría dar sanción definitiva a la iniciativa en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre.

En esa misma jornada también podrían incorporarse otros proyectos pendientes, como el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.

La Argentina firmó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998.

Sin embargo, tras las modificaciones introducidas durante su tratamiento legislativo, el acuerdo deberá regresar a la Cámara alta para su sanción definitiva y posterior entrada en vigor.

Ley de Salud Mental

Bullrich pretende anunciar esta semana el acuerdo alcanzado con ministros provinciales y bloques aliados sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental enviado por el Gobierno nacional.

La iniciativa contempla cambios sustanciales en aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias y a los requisitos para disponerlas.

La intención es presentar los consensos junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, y exponer los acuerdos alcanzados con funcionarios provinciales y representantes de los bloques dialoguistas.

El proyecto fue girado al Senado en abril y, desde entonces, se realizaron tres reuniones informativas. Sin embargo, la comisión no volvió a reunirse desde el 20 de mayo, en medio de las dificultades para alcanzar consensos entre el oficialismo y la oposición.

Internaciones involuntarias: cuáles son los cambios propuestos

Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los requisitos para disponer una internación involuntaria. Según la propuesta en análisis, deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.

De este modo, el texto no establece que la evaluación deba quedar exclusivamente en manos de un psiquiatra.

El proyecto mantiene como criterio que este tipo de internaciones solo podrá realizarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros. Además, establece que el abordaje deberá adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.

Otra de las modificaciones prevé la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como requisito vinculado al proceso de internación.

También se contempla la notificación anticipada al representante legal, al cónyuge o conviviente, a los padres o a los hijos, con el objetivo de coordinar las condiciones necesarias para el regreso de la persona a su entorno.

Adicciones: un abordaje específico para menores de edad

La reforma incorpora un apartado específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad. En estos casos, la propuesta establece que la atención deberá estar a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil.

A su vez, uno de los objetivos centrales del proyecto es incorporar las adicciones a las drogas de manera explícita dentro del abordaje de la salud mental, una modificación que forma parte de los principales cambios impulsados por el Gobierno nacional.