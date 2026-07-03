Con Santilli al frente, el Gobierno redefine la Jefatura de Gabinete y disuelve el Ministerio del Interior

La salida de Manuel Adorni y el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete obligaron al Gobierno a realizar una profunda reestructuración de la administración nacional. Se oficializó la eliminación del Ministerio del Interior, cuyas funciones serán absorbidas por la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, la nueva estructura del área conducida por Santilli quedó organizada bajo un esquema tripartito. El flamante jefe de Gabinete tendrá a su cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra de Interior, que concentrará las competencias que hasta ahora dependían del ministerio disuelto. Los cambios fueron formalizados mediante el Decreto N.º 571/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Diego Santilli encabezará una estructura con dos vicejefaturas tras los cambios oficializados por el Gobierno este viernes.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Ignacio Devitt asumirá como vicejefe de Gabinete, mientras que Gustavo Coria ocupará la Vicejefatura de Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, quien consolidó su influencia dentro de la interna oficialista frente al sector referenciado en Santiago Caputo.

Las designaciones también fueron oficializadas este viernes. A través del Decreto N.º 575/2026, Coria pasó de secretario a vicejefe de Interior, mientras que el Decreto N.º 574/2026 dispuso el traslado de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos hacia la Vicejefatura de Gabinete.

De acuerdo con voceros de la Casa Rosada, la reorganización apunta a mejorar la eficiencia y la coordinación entre las distintas áreas del Estado nacional. Además, remarcaron que no se trata de un esquema inédito, ya que una estructura similar había sido implementada por Guillermo Francos cuando asumió al frente de la Jefatura de Gabinete.

Cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete

El rediseño también alcanzó a las áreas que dependen directamente de la Presidencia de la Nación, que concentrará todas las funciones vinculadas con la comunicación del Poder Ejecutivo. Bajo su órbita quedarán la Secretaría General, encabezada por Karina Milei; la Secretaría Legal y Técnica; la Secretaría de Inteligencia de Estado; la Vocería Presidencial; la Secretaría de Comunicación y Medios; y la Secretaría de Cultura.

En paralelo, la Vicejefatura de Gabinete reunirá las secretarías de Innovación y Ciencia y de Asuntos Estratégicos, además de incorporar una nueva secretaría que unificará las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes. Esta reorganización supone un cambio en el diseño y la articulación de esas políticas públicas.

Las funciones que absorberá la nueva Vicejefatura de Interior

La Vicejefatura de Interior será la encargada de la relación política y administrativa con las provincias, los municipios y el Congreso de la Nación. Además, asumirá las principales competencias que hasta ahora ejercía el Ministerio del Interior.

Bajo su órbita quedarán las áreas de Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con las Provincias, Relación con los Municipios y Reforma Política, además del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Por otra parte, la reforma amplió las atribuciones de la Secretaría Legal y de Administración, que pasará a centralizar la gestión legal y administrativa de toda la Jefatura de Gabinete. A su vez, la Secretaría Ejecutiva incorporará nuevas responsabilidades en materia de evaluación presupuestaria, coordinación interministerial y supervisión de la Oficina Nacional de Contrataciones.



