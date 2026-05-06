El PRO bonaerense avanzó en la discusión de un posible esquema de alianzas con La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical de cara a 2027. La reunión fue encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli, junto al titular del partido en la provincia, Cristian Ritondo, y un grupo de intendentes.

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de construir un frente común entre los espacios que comparten afinidad ideológica. En esa línea, Santilli planteó que “los que pensamos de una misma manera tenemos que estar juntos”, y remarcó la importancia de sostener el rumbo político actual.

Además del debate electoral, la reunión tuvo un fuerte componente de gestión. Los intendentes expusieron la situación de sus distritos y analizaron el estado de las obras y las políticas públicas, con foco en mejorar la articulación con el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

El planteo de avanzar en una alianza también apunta a disputar la gobernación bonaerense, hoy en manos de Axel Kicillof. Desde el PRO cuestionaron la gestión provincial y señalaron la necesidad de impulsar un modelo alternativo basado en el crecimiento productivo.

Al cierre, los dirigentes acordaron profundizar el trabajo conjunto y convocar a una nueva reunión que incluirá a concejales del espacio. La estrategia busca fortalecer la estructura territorial y evitar tensiones internas como las registradas en elecciones anteriores.