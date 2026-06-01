El Ministerio de Seguridad Nacional informó que Argentina registró durante 2025 la menor tasa de homicidios de su historia, de acuerdo con los datos preliminares elaborados por el Sistema Nacional de Información Criminal.

Según las cifras difundidas oficialmente, el país cerró el año pasado con una tasa de 3,7 homicidios cada 100 mil habitantes, un indicador que desde el Gobierno consideran el más bajo desde que existen registros comparables a nivel nacional.

El informe también señala que durante 2025 se contabilizaron 1.705 víctimas de homicidios dolosos, una cifra inferior a la registrada dos años antes. De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de víctimas mostró una reducción cercana al 17% respecto de 2023.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que la evolución de los indicadores permitió ubicar a Argentina entre los países con menores niveles de homicidios de América Latina. El dato fue presentado como uno de los principales resultados de las políticas de seguridad implementadas durante los últimos años.

La información fue difundida en distintas presentaciones oficiales y también había sido mencionada por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En ese contexto, el mandatario destacó la reducción de los homicidios a nivel nacional.

Especialistas en seguridad suelen utilizar la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes como uno de los principales indicadores para medir la evolución de la violencia criminal y comparar situaciones entre distintas regiones o países.

Las estadísticas definitivas correspondientes a 2025 serán publicadas una vez concluido el proceso de consolidación y validación de datos provenientes de todas las jurisdicciones del país.