Ola de sangre en Cutral Co: en ocho meses ya hubo más homicidios que en 2024

“La suba del número de homicidios en Cutral Co es un hecho. En los últimos años promediamos entre 5 y 6 muertos a causa de delitos. Y ahora, en lo que va de este 2025, ya se registraron 8. Es notable el aumento”.

Con estas palabras el fiscal jefe de esa localidad Gastón Liotard se refirió a la situación crítica que vive esa ciudad, que en las últimas horas volvió a convertirse en noticia por un doble crimen que cercenó la vida de dos adolescentes, que fueron asesinados por otros dos jóvenes que apenas superaban los 20 años.

“Esas muertes responden, en mayor medida, a casos vinculados al narcotráfico” siguió detallando el fiscal, en diálogo con “La primera mañana” que se emite por AM550.

Sobre ese dato reflexionó, aportando su visión acerca del incremento de la violencia. “La lucha iniciada por la Provincia contra la narcocriminalidad altera la disputa de poder que existe entre las bandas sobre el territorio. Se pone en riesgo la subsistencia y surgen ataques armados” lamentó, dando cuenta de una suerte de ‘lado b’ de esta fuerte decisión de combatir el narcomenudeo. “Ha pasado en todos los sitios en los que se implementó una política similar” dijo.

El terrible doble crimen

Cabe recordar que el último hecho saliente se dio en el barrio Nehuen Che. Fue el martes cerca de las 2 de la madrugada. La policía encontró los cuerpos a 100 metros de distancia cada uno. Estaban en medio de una veintena de vainas servidas de calibre 9 y 22 milímetros. Por lo que se sospecha fueron acribillados.

Se trata de Nicolás Piovesán y 'Junior' Riquelme. En relación a las heridas que resultaron mortales el pibe de 16 años tenía tres lesiones en la espalda, y el otro una lesión en el cuello y en el lateral intercostal izquierdo.

Como debajo de uno de los cuerpos había un casco e incluso un asiento redondo de ciclomotor, especulaban que se había llevado el vehículo que la víctima usaba para movilizarse. Ahora, quedó confirmada la presencia de una tercera persona.

Ya formularon cargos

Poco después de las 11 de hoy terminó la audiencia de formulación de cargos. A los detenidos se los imputó por homicidio triplemente agravado, uso de arma de fuego, alevosía y premeditación, en calidad de coautores