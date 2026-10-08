El Senado reactiva su agenda con un debate sobre patentes que impacta en la industria farmacéutica

El Senado de la Nación retomará la actividad legislativa la próxima semana con el debate de la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa que incorpora una reserva destinada a resguardar a la industria farmacéutica argentina.

El proyecto será analizado el miércoles a las 14 durante un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, encabezadas por los senadores Francisco Paoltroni y Marcelo Lewandowski, respectivamente.

La intención de La Libertad Avanza es conseguir dictamen sobre el texto que regresa desde la Cámara de Diputados, donde se introdujeron modificaciones para establecer una reserva sobre el capítulo II del tratado.

El cambio responde a los planteos realizados por cámaras de la industria farmacéutica nacional ante las posibles consecuencias que la implementación plena del acuerdo podría tener sobre el sector.

Si obtiene dictamen, el proyecto podría llegar al recinto en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre.

En esa jornada también podrían incorporarse otras iniciativas pendientes, entre ellas el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.

Qué es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

El Patent Cooperation Treaty (PCT) establece un sistema internacional para simplificar el procedimiento de solicitud de protección de una invención en diferentes países.

Actualmente participan del mecanismo 158 países.

El sistema permite que personas, universidades, centros de investigación y empresas presenten una solicitud internacional unificada cuando buscan proteger una invención en distintos mercados.

La adhesión al PCT, sin embargo, no implica que una patente sea otorgada automáticamente. El tratado simplifica el procedimiento inicial, mientras que la concesión continúa dependiendo de las autoridades y las legislaciones correspondientes.

Para investigadores y empresas argentinas, el mecanismo puede facilitar la presentación de desarrollos en otros países y reducir parte de los procedimientos necesarios para buscar protección internacional.

Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Ahora, debido a las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto deberá volver a ser considerado por la Cámara alta antes de su sanción definitiva.

Por qué la industria farmacéutica pidió una reserva

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el posible impacto del tratado sobre la producción nacional de medicamentos.

Las cámaras del sector plantearon reparos ante la posibilidad de que el mecanismo facilite las solicitudes internacionales de compañías extranjeras y tenga consecuencias sobre la competencia local.

La preocupación se concentra especialmente en el mercado farmacéutico, donde las patentes pueden incidir sobre los tiempos para desarrollar y comercializar medicamentos genéricos producidos por laboratorios nacionales.

Frente a esos planteos, Diputados incorporó la reserva sobre el capítulo II que ahora deberá analizar el Senado.

El primer paso será el plenario de comisiones del próximo miércoles. Si el oficialismo consigue emitir dictamen, el proyecto quedará en condiciones de ser llevado al recinto para su sanción definitiva.