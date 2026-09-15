Figueroa consiguió la continuidad de la Zona Fría y avanzó por las rutas nacionales

La negociación entre Neuquén y Nación sumó avances en materia vial y energética. El Gobierno Nacional confirmó la continuidad de la Zona Fría para los hogares patagónicos, mientras ambas administraciones trabajan en el traspaso de rutas nacionales a la Provincia.

Uno de los puntos centrales es el futuro de diferentes tramos de las rutas nacionales 40, 231 y 242. El Gobierno neuquino busca asumir mayor intervención sobre corredores que tienen un papel estratégico para la conectividad interna, el turismo, la producción y los vínculos fronterizos.

La agenda incluye además la Circunvalación de Villa La Angostura. La finalización de esa obra fue incorporada a las conversaciones entre ambas administraciones, en el marco de las gestiones destinadas a resolver necesidades de infraestructura vial en distintos sectores de la provincia.

En paralelo, Nación confirmó que no modificará la Zona Fría Patagónica. La decisión permite que los hogares neuquinos continúen accediendo a una tarifa diferencial de gas para compensar el mayor consumo derivado de las bajas temperaturas.

El gobernador Rolando Figueroa había colocado ambos asuntos dentro de su agenda con el Ejecutivo nacional. Respecto del gas, el planteo provincial combinó las características climáticas de Neuquén con su condición de provincia productora, mientras que en materia vial se reclamaron soluciones para corredores estratégicos.

La discusión por las rutas y la continuidad de la Zona Fría muestran los diferentes componentes de la relación entre Neuquén y el Gobierno Nacional. Infraestructura, energía y conectividad aparecen como los principales ejes de una agenda que también tiene a Vaca Muerta como uno de sus puntos centrales.