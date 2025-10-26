Nadia Márquez: "Entendimos muy bien lo que los neuquinos nos dijeron en las urnas"

Nadia Márquez, actual diputada nacional por La Libertad Avanza, ocupará una de las tres bancas del senado representando a la provincia de Neuquén, a partir del próximo 10 de diciembre. Junto a ella, Pablo Cervi, compañero de la LLA, ocupará otro los lugares de la Cámara Alta. La tercera banca será asumida por Julieta Corroza de La Neuquinidad.

En su primer discurso tras conocer los resultados, Nadia Márquez agradeció profundamente a todos los que hicieron posible este triunfo, incluyendo al presidente de la Nación, Javier Milei, a su hermana Karina Milei, y a los miles de ciudadanos que confiaron en su propuesta. "Hicimos un equipazo con Cervi", afirmó.

Márquez también subrayó el compromiso de La Libertad Avanza con la renovación política: "Decíamos que había que darle lugar a la gente joven y lo que decimos lo hacemos, carajo".

La diputada electa recordó que el mensaje de las urnas fue claro y lo interpretó como un mandato para trabajar por el bienestar de la provincia. "A los neuquinos les decimos que entendimos muy bien lo que nos dijeron en las urnas", expresó.

El actual diputado nacional, Pablo Cervi, quien también formará parte del Senado, expresó su agradecimiento a los votantes y remarcó la importancia de este resultado en el contexto de las dificultades económicas y políticas que enfrenta el país. "Los argentinos queremos un país que salga adelante", afirmó Cervi,