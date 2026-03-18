Nadia Márquez conducirá la Comisión de Legislación General

Esta mañana, se llevaron a cabo en el Senado de la Nación dos reuniones en las cuales fueron constituidas las comisiones de Legislación General y Seguridad Interior y Narcotráfico.

En primer lugar, se constituyó la Comisión de Legislación General que conducirá la senadora neuquina por La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez. El vicepresidente será el representante del bloque Justicialista, Pablo Bensusán.

Posteriormente se constituyó la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que estará encabezada por la representante de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada.

Dicha comisión estará integrada por la representante del bloque La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Al respecto, la legisladora expresó en su cuenta de X: “En Neuquén dimos un paso firme frente al narcotráfico, a partir de la decisión de nuestro gobernador de involucrarnos de lleno, articulando con el Ministerio Público Fiscal. Esto permitió fortalecer las denuncias, desarticular puntos de venta y llevar a la Justicia a quienes dañan la vida de nuestros jóvenes”.

