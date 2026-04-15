La médica residente Delfina “Fini” Lanusse negó ante la Justicia haber participado en el presunto robo de propofol del Hospital Italiano y aseguró que las acusaciones en su contra responden a una situación personal con una colega. “Nunca robé nada, soy intachable”, sostuvo durante su declaración.

Ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, la profesional apuntó contra una examiga, a quien responsabilizó por haberla involucrado en el caso. “Me ensució una examiga que está mal psiquiátricamente”, afirmó, en un intento por despegarse de las versiones que la vinculan con el circuito ilegal de medicamentos.

Lanusse fue procesada junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta, aunque ambos continúan en libertad. La Justicia les prohibió salir del país y ordenó embargos por 100 millones de pesos, en el marco de una investigación que sigue en curso.

El expediente está vinculado a la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien falleció tras una sobredosis de propofol y fentanilo. El caso expuso el presunto uso indebido de fármacos hospitalarios en encuentros privados conocidos como “propofest”.

En su declaración previa ante la Asociación de Anestesia, Lanusse reconoció haber tenido problemas de consumo, aunque aseguró que fue instigada por Boveri. Por su parte, el anestesista admitió haberle suministrado drogas en algunas ocasiones, pero sostuvo que ella era quien robaba los medicamentos.

La investigación también reveló que los fármacos utilizados por Zalazar provenían del Hospital Italiano, lo que derivó en un sumario interno y en la denuncia judicial por parte de la institución. Desde el sector médico remarcaron la necesidad de abordar el consumo problemático dentro del ámbito profesional.