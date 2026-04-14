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Martes 14 de Abril, Neuquén, Argentina
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Allanamiento

Encontraron plantas de cannabis de casi 3 metros en el barrio Islas Malvinas y hay un demorado

En total eran cinco plantas de gran altura y también hallaron dispositivos de inhibidor de alarmas.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 14 de abril de 2026 a las 15:36
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Como parte de los trabajos de seguridad, personal de distintos departamentos de la Policía neuquina participó de un allanamiento en el barrio Islas Malvinas de la Capital, con resultados positivos.

Detallaron que durante el procedimiento se secuestró ropa, un equipo inhibidor de señales de alarmas, cinco plantas de Cannabis Sativa y también se demoró a un presunto autor de los delitos.

Agregaron que participó del allanamiento personal de la Comisaría 17, de Despo, DSM, DEAN y del Departamento Antinarcóticos.

Durante el operativo también se recabaron elementos de interés para la investigación. Según se informó, las plantas secuestradas alcanzan una altura de entre 1,80 y 2,70 metros.

Destacan que el Gobierno de la Provincia del Neuquén realiza fuertes inversiones para fortalecer la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular.

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