Como parte de los trabajos de seguridad, personal de distintos departamentos de la Policía neuquina participó de un allanamiento en el barrio Islas Malvinas de la Capital, con resultados positivos.

Detallaron que durante el procedimiento se secuestró ropa, un equipo inhibidor de señales de alarmas, cinco plantas de Cannabis Sativa y también se demoró a un presunto autor de los delitos.

Agregaron que participó del allanamiento personal de la Comisaría 17, de Despo, DSM, DEAN y del Departamento Antinarcóticos.

Durante el operativo también se recabaron elementos de interés para la investigación. Según se informó, las plantas secuestradas alcanzan una altura de entre 1,80 y 2,70 metros.

Destacan que el Gobierno de la Provincia del Neuquén realiza fuertes inversiones para fortalecer la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular.