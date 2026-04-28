La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, exigió la incorporación en el temario de la sesión del próximo 30 de abril del proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios esenciales: agua, luz y gas en hogares en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa había sido solicitada para su tratamiento en sesiones extraordinarias, pero no fue incluida bajo el argumento de que sería abordada en el período ordinario. Sin embargo, actualmente tampoco figura en la Comisión de Asuntos Sociales, lo que profundiza la preocupación de la legisladora.

“Desde el 31 de diciembre hasta hoy existe una clara situación de desprotección. Hay una laguna legal que deja a miles de familias expuestas frente a posibles cortes de servicios básicos”, señaló Odarda.

En ese contexto, advirtió sobre las intimaciones y amenazas de corte por parte de empresas prestatarias como ARSA, EDERSA y Camuzzi, en un contexto económico complejo que afecta especialmente a jubilados, personas con discapacidad, familias con ingresos bajos y sectores vulnerables.

Odarda también hizo referencia a la nota presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Alto Valle, que solicitó el tratamiento urgente del proyecto. “Estamos hablando de garantizar derechos humanos básicos, como el acceso al agua y la energía para una vida digna”, afirmó.

Finalmente, remarcó la necesidad de una respuesta inmediata por parte de la Legislatura: “No se puede seguir postergando una ley que protege a quienes más lo necesitan. Es urgente que se trate en la próxima sesión”.

La auditoría y el debate sobre este proyecto se inscriben en un escenario de creciente tensión social por el costo de los servicios públicos y la necesidad de garantizar un acceso equitativo y seguro para todos los sectores de la población.