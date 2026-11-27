El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la solicitud para utilizar el tramo de USD 5.000 millones del swap chino con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central. La decisión abrió un delicado equilibrio diplomático entre los reclamos comerciales de Beijing y el seguimiento estratégico de Estados Unidos, en la antesala de un posible encuentro entre Javier Milei y Xi Jinping en Miami.

La reacción de Estados Unidos y el mensaje desde el entorno de Donald Trump

El blanqueo oficial sobre el uso de los fondos asiáticos reactivó la atención de la Casa Blanca, que ya había manifestado reparos explícitos sobre la exposición financiera de la Argentina frente a China.

En abril de 2025, durante una visita a Buenos Aires, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había señalado sobre el acuerdo monetario de USD 18.000 millones: «Bajo los gobiernos peronistas previos se usaron USD 5.000 millones, y eso seguirá pendiente. Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo».

Esa exigencia volvió a discutirse en Washington en octubre de 2025, cuando el Tesoro norteamericano evaluó la asistencia cambiaria a la Argentina bajo la premisa de avanzar en la cancelación del swap chino.

Horas después del anuncio de Luis Caputo, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, publicó un mensaje en la red social X leído en clave geopolítica por el mercado: «Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA».

Qué exige China para destrabar el acuerdo antes de la cumbre del G20 en Miami

En paralelo al frente abierto con Washington, el Gobierno deberá negociar con las autoridades de Beijing, que reclaman gestos políticos concretos por parte de la administración libertaria para destrabar acuerdos comerciales y financiamiento de obras de infraestructura.

El principal pedido del Partido Comunista chino —transmitido al Palacio de Hacienda a través de la Cámara Argentino-China— es una visita oficial de Javier Milei o de un funcionario de rango ministerial a territorio asiático, dado que hasta ahora solo viajaron el titular del BCRA, Santiago Bausili, el exsecretario Juan Pazo y la excanciller Diana Mondino.

La agenda bilateral incluye además propuestas del sector privado para reducir un déficit comercial que superó los USD 8.000 millones en 2025 y rozó los USD 3.000 millones en el primer cuatrimestre de 2026, mediante la aprobación de protocolos sanitarios para exportar menudencias porcinas y bovinas —estimadas en USD 400 millones adicionales— y derivados de granos.

En ese contexto, Javier Milei y Xi Jinping coincidirán el 14 y 15 de diciembre en Miami durante la cumbre del G20, instancia en la que podría concretarse una reunión bilateral para abordar el viaje presidencial a Beijing.

Yuanes o dólares líquidos: la letra chica financiera de la operación del BCRA

Más allá del impacto político en el tablero internacional, la disponibilidad efectiva de las divisas presenta condicionamientos técnicos para el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según precisaron exautoridades monetarias, los recursos habilitados dentro de la línea de intercambio corresponden de manera inmediata a yuanes y no a dólares líquidos de libre disponibilidad.

Para convertir esa posición en moneda estadounidense, el BCRA requiere una autorización expresa del Banco Popular de China, por lo que el equipo económico evalúa dos alternativas operativas: gestionar el aval formal para transformar los yuanes en dólares o emplearlos directamente para cancelar importaciones provenientes de China y aliviar la demanda sobre el mercado oficial.