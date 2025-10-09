EE.UU. compra pesos y lanza swap de US$20.000 millones para Argentina

En un movimiento sin precedentes para la Casa Rosada, Estados Unidos anunció una serie de medidas de apoyo económico directo a la Argentina, buscando estabilizar una economía que atraviesa un momento de “aguda iliquidez”. El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó que Washington realizó una compra directa de pesos argentinos y cerró un swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central, en coordinación con el equipo económico de Luis Caputo.

Los anuncios llegaron después de cuatro días de reuniones intensivas en Washington entre Bessent y el ministro argentino. El funcionario norteamericano elogió las “audaces reformas económicas” de Javier Milei y su “prudente estrategia fiscal”, destacando que el éxito de Argentina es de “importancia sistémica” y un “interés estratégico” para Estados Unidos.

Medidas excepcionales ante la iliquidez

“Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez. La comunidad internacional –incluido el FMI– está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, afirmó Bessent en un hilo de publicaciones en X (antes Twitter).

Las medidas incluyen una compra directa de pesos argentinos, destinada a inyectar liquidez y respaldar la moneda local, y un swap de US$20.000 millones con el Banco Central, que aportará respaldo de divisas para estabilizar el mercado. Bessent remarcó que el Tesoro estadounidense está preparado para adoptar cualquier acción excepcional “que se justifique para proporcionar estabilidad a los mercados”.

El funcionario también destacó el apoyo del presidente Donald Trump, señalando que su administración busca fortalecer a los aliados que promueven el comercio justo y la inversión estadounidense. Añadió que empresarios norteamericanos están ansiosos por unir más estrechamente las economías de ambos países gracias al liderazgo de Milei.

“La administración Trump es decidida en nuestro apoyo a los aliados de Estados Unidos”, aseguró Bessent, quien ya en abril había expresado el pleno respaldo de Washington a las reformas argentinas y felicitado a Milei por sus avances con el Fondo Monetario Internacional.

El secretario del Tesoro se mostró además alentado por el consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato de Milei, centrado en la libertad económica, la disciplina fiscal y la creación de empleo privado. “Mientras Argentina levante el peso muerto del Estado y deje de gastar en inflación, grandes cosas son posibles”, afirmó.

Finalmente, Bessent confirmó un próximo encuentro entre Donald Trump y Javier Milei el 14 de octubre, y adelantó que volverá a reunirse con Caputo en el marco de las Reuniones Anuales del FMI. Concluyó su mensaje reiterando que Argentina es un “aliado sistémicamente importante” y que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”.