La cantidad de nacimientos en Argentina cayó 46,83% entre 2014 y 2024, en lo que especialistas califican como una profunda transformación demográfica. Según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), en 2014 nacieron 777.012 bebés, mientras que diez años después fueron 413.135.

La diferencia representa 363.877 nacimientos menos. En términos diarios, el país pasó de registrar unos 2.128 nacimientos por día en 2014 a 1.131 en 2024.

La tendencia se extendió a todo el país, aunque con diferencias entre las provincias. CABA y Tierra del Fuego tuvieron las tasas de natalidad más bajas, con 6,9 nacimientos cada mil habitantes, mientras que Misiones (12,3), Chaco (11,9), Santiago del Estero (10,8) y Formosa (10,7) registraron las más altas. De todos modos, en todas las jurisdicciones nacieron menos bebés que una década atrás.

Cada vez más cerca de las defunciones

Uno de los datos que más evidencia el cambio demográfico es la reducción de la brecha entre nacimientos y muertes. En 2014 nacieron 777.012 personas y murieron 325.539, mientras que en 2024 se registraron 413.135 nacimientos y 376.405 defunciones.

Es decir, la diferencia fue de apenas 36.730 personas en 2024. En CABA y la provincia de Buenos Aires, incluso, las defunciones superaron a los nacimientos.

Desde la DEIS aclararon que esta situación se explica por la caída de la natalidad y no por un aumento de la mortalidad. De hecho, las tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal se encuentran en sus mínimos históricos.

Menos hijos y maternidad más tardía

Los especialistas consultados por Noticias Argentinas coinciden en que no existe una única causa para explicar la caída. Entre los factores mencionados aparecen el mayor acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual, la posibilidad de decidir cuándo tener hijos, la postergación de la maternidad y los cambios culturales.

También tienen peso las dificultades económicas y los cambios en las prioridades personales y profesionales. Según los investigadores del CIPPEC Rafael Rofman y Carola della Paolera, entre 2014 y 2024 la fecundidad cayó 48% y alcanzó un mínimo histórico de 1,23 hijos por mujer.

El descenso fue especialmente marcado entre las mujeres jóvenes: la fecundidad de las adolescentes menores de 20 años cayó 71%, mientras que entre las mujeres de 20 a 24 años disminuyó 52%.

Un cambio que ya impacta en el futuro

Desde la DEIS señalaron que la caída de la fecundidad llevó al mínimo histórico del crecimiento vegetativo —la diferencia entre nacimientos y defunciones— durante 2024.

Si la tendencia continúa, Argentina podría comenzar a registrar un decrecimiento de su población, algo que nunca ocurrió en su historia y que podría hacer que la inmigración tenga un papel cada vez más importante para compensar ese saldo.

El fenómeno también comienza a reflejarse en otros ámbitos. La población de niños de entre 3 y 5 años cayó 31% en una década, de 2,3 millones a 1,6 millones. Esta reducción ya genera efectos en jardines de infantes y servicios de neonatología, mientras que los especialistas advierten sobre el futuro de los sistemas educativo, sanitario y previsional frente a una población cada vez más envejecida.

La DEIS considera que el descenso de la natalidad es un fenómeno demográfico relevante que también se registra en otros países de América Latina y el Caribe. El organismo aclaró, además, que no cuenta con estudios que permitan establecer una causa única para explicar la caída.