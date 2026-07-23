Más de 100 familias de Tolhuin quedaron sin gas por cortes realizados por Camuzzi en plena ola polar, con temperaturas de hasta -18 °C, lo que generó una fuerte preocupación por el riesgo para la salud de los vecinos.

La Secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas, cuestionó que los cortes se realizaran en medio de condiciones climáticas extremas y advirtió que dejar hogares sin calefacción puede poner en peligro la vida de las personas.

Destacaron que el Municipio intervino para asistir a las familias más vulnerables, otorgando subsidios para cancelar parte de las deudas y lograr la reconexión del servicio. Luego, los usuarios deben acordar planes de pago con la empresa.

Según la funcionaria, hubo casos de usuarios con deudas históricas, pero también familias a las que les cortaron el suministro por adeudar solo dos facturas.

Cejas criticó el sistema de notificaciones de Camuzzi, al señalar que muchas comunicaciones llegan únicamente por correo electrónico, lo que dificulta que adultos mayores o personas sin acceso habitual a internet tomen conocimiento de la deuda antes del corte.

La crisis del gas se suma a otros problemas derivados del invierno extremo, como el congelamiento de conexiones de agua, baja presión y dificultades para abastecer con camiones cisterna a los barrios sin red.