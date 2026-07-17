Una obra esperada durante décadas entra en su etapa final

Lo que durante más de 20 años fue un reclamo sin respuesta, ahora comenzó a tomar forma. En el sector Jerusalén, ubicado en el barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén, avanzan las obras de gas y cloacas que permitirán que 67 familias accedan por primera vez a estos servicios.

Las tareas se ejecutan en simultáneo y, aunque el contrato contempla un plazo de 90 días, la Municipalidad estima que podrán estar finalizadas en aproximadamente 30 a 45 días. Una vez concluidas, las conexiones llegarán hasta el frente de cada vivienda para que los vecinos puedan avanzar con los trámites correspondientes.

La intervención forma parte del plan de regularización y urbanización que el municipio desarrolla en distintos sectores de la ciudad donde todavía quedaban barrios históricos sin infraestructura básica.

El objetivo es completar las redes en apenas un mes

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Gaido destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y aseguró que el objetivo es acortar considerablemente los tiempos previstos.

"En un plazo de 30 días estoy convencido de que vamos a finalizar esta obra maravillosa, que es cloacas y gas para este sector de la ciudad", afirmó.

El jefe comunal recordó que la misma política ya se aplicó en otros sectores como Auca Mahuida, 2 y 7 de Mayo, Peumayén, La Familia y 26 de Agosto, donde también se avanzó con la incorporación de servicios esenciales.

Además, remarcó que las obras se financian con recursos municipales y forman parte del proceso de regularización de barrios que permanecieron durante años sin infraestructura.

La Municipalidad estima finalizar los trabajos en alrededor de 30 días.

Un barrio histórico que comienza a cambiar

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, explicó que el sector Jerusalén forma parte de un asentamiento con más de dos décadas de antigüedad.

Detalló que las obras de gas comenzaron hace pocas semanas y avanzan al mismo tiempo que la construcción de la red cloacal, con la intención de concluir ambas intervenciones de manera simultánea dentro del plazo previsto.

También señaló que los trabajos se realizan en un sector provincial, con autorización de los titulares del dominio y con financiamiento del municipio, al igual que sucede en otros barrios donde se llevan adelante procesos de urbanización.

Cuenca XV se acerca a una cobertura casi total

Desde la comisión vecinal de Cuenca XV destacaron que la llegada de estos servicios representa uno de los cambios más importantes para el sector en los últimos años.

Su presidente, Matías Quintremil, sostuvo que las familias esperaron durante más de dos décadas esta obra y aseguró que su impacto será directo en la vida cotidiana del barrio.

Además, señaló que, una vez concluidos estos trabajos, Cuenca XV quedará muy cerca de completar la cobertura de servicios básicos. Según explicó, hacia fin de año el 95 por ciento del barrio tendrá gas y cloacas disponibles en la puerta de cada vivienda, quedando únicamente pendientes algunos sectores que aún se encuentran en situación irregular.