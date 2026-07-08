Un paseo habitual por las calles de Mendoza se transformó en un fenómeno viral tras la aparición de una Tesla Cybertruck, el vehículo eléctrico diseñado por Elon Musk que destaca por su estética poco convencional. Un joven mendocino captó el momento en que esta camioneta circulaba por la ciudad y compartió el video, que rápidamente se difundió en redes sociales.

Lo que más llamó la atención fue el diseño de la Cybertruck, con su carrocería de acero inoxidable y líneas rectas que rompen con los estilos tradicionales de las pick-ups. Su presencia en el Gran Mendoza y el centro de la capital provincial despertó la curiosidad y múltiples comentarios entre los vecinos, quienes no están acostumbrados a ver un modelo tan exclusivo en sus calles.

Los precios de un Tesla que no son para cualquier bolsillo

En Estados Unidos, la Tesla Cybertruck se ofrece en tres versiones con precios que van desde los 69.900 hasta los 99.900 dólares, dependiendo de la configuración y características seleccionadas. Su estructura de acero inoxidable le confiere una apariencia metálica única, poco común en la industria automotriz.

Importar una Cybertruck a Argentina implica costos elevados por la carga impositiva y logística. Además del valor del vehículo, se deben considerar un arancel de importación del 35%, la tasa estadística, el IVA del 21%, junto con los gastos de transporte marítimo, seguro y logística local.

Insólita Tesla Cybertruck recorre Mendoza y se vuelve viral por su diseño futurista

Así, un modelo con un precio base de 100.000 dólares puede alcanzar un costo total cercano a los 192.000 dólares una vez nacionalizado. Si la importación es gestionada por un concesionario o importador privado, el valor final puede superar los 220.000 dólares debido al margen comercial agregado.

La aparición de esta camioneta en Mendoza no solo refleja el creciente interés por vehículos eléctricos y de diseño innovador, sino que también evidencia el desafío económico que implica acceder a estas tecnologías en el mercado local.