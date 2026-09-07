El presidente Javier Milei comenzará la semana con una cargada agenda en la Casa Rosada, que combinará gestión política, reuniones empresariales y una actividad institucional fuera de lo habitual. La jornada comenzará a las 10 con una nueva reunión de Gabinete, que será la tercera convocatoria consecutiva durante las últimas tres semanas.

Durante el encuentro con sus ministros, el mandatario analizará la evolución de las medidas anunciadas luego de la cadena nacional del jueves vinculada con la cuestión Malvinas y la respuesta de distintas compañías internacionales que decidieron no operar en el archipiélago. Otro de los principales temas será el Presupuesto 2027, una de las iniciativas centrales de la administración nacional para los próximos meses.

El Presidente mantendrá un encuentro con ejecutivos de Tesla para analizar posibles inversiones en Argentina.

La agenda continuará al mediodía con una reunión con autoridades de DayOne Data, una plataforma internacional especializada en infraestructura para centros de datos destinados a inteligencia artificial y servicios en la nube. Dos horas más tarde, a las 14, Milei recibirá a ejecutivos de Tesla, en el marco de los contactos que mantiene con el entorno de Elon Musk y con el objetivo de analizar posibles oportunidades de inversión relacionadas con el litio y la movilidad eléctrica. La compañía ya completó su registro societario en la Argentina.

Uno de los momentos más particulares de la jornada tendrá lugar a las 15, cuando Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reciban en el Salón Blanco a Hela, una perra que integró el cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina. El animal pasó a retiro luego de varios años de servicio en tareas vinculadas con la detección de estupefacientes en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

La agenda presidencial continuará durante la semana con reuniones políticas y actividades institucionales.

La actividad presidencial continuará durante los próximos días. El martes, Milei tiene previsto mantener una audiencia bilateral con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani, además de participar de una reunión de la mesa política del oficialismo. Para el miércoles, en tanto, está prevista su participación en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en el barrio porteño de Palermo.