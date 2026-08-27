Endeudamiento récord: casi 6 millones de argentinos tienen problemas para pagar sus deudas

La morosidad de los hogares argentinos alcanzó niveles récord y se convirtió en uno de los principales puntos de tensión de la economía. Según datos de la consultora Equilibra, citados por el diario británico Financial Times, unos 5,8 millones de personas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias y el 16,3% del crédito otorgado a individuos acumula al menos tres meses de atraso.

El fenómeno fue analizado por el reconocido medio económico británico en un artículo que puso el foco en la situación financiera de los hogares durante el proceso de transformación económica impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Un momento particular

La dimensión del problema aparece en un momento particular: mientras la estabilización de algunas variables macroeconómicas permitió que los bancos recuperaran incentivos para prestar, una parte importante de las familias comenzó a depender cada vez más del crédito para afrontar sus gastos cotidianos.

El Financial Times describió así una situación en la que la recuperación del crédito convive con una creciente dificultad para devolverlo. La reducción de la inflación constituye uno de los principales logros que el Gobierno exhibe desde el inicio de su gestión. El índice anual, que había llegado a un máximo del 289% a comienzos de 2024, se ubicó posteriormente en torno al 34%, según los datos citados por el periódico británico.

Sin embargo, la desaceleración de los precios no tuvo el mismo impacto sobre todos los hogares. Los ingresos de numerosos trabajadores permanecieron rezagados frente al costo de vida y el financiamiento comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la economía familiar.

El crédito como recurso para llegar a fin de mes

El crecimiento de la morosidad no se limita al sistema bancario tradicional. El problema también alcanza a las fintech, las billeteras virtuales y otras plataformas de crédito, que durante los últimos años ampliaron significativamente el acceso al financiamiento. Para muchos hogares, los préstamos dejaron de utilizarse exclusivamente para comprar bienes de mayor valor y comenzaron a funcionar como una herramienta para cubrir gastos corrientes.

El análisis del Financial Times señala precisamente esa transformación: familias que recurren al crédito para sostener su consumo terminan enfrentando dificultades para cancelar las obligaciones cuando los ingresos no acompañan el nivel de endeudamiento. Las tasas de interés también forman parte del problema. De acuerdo con el medio británico, los costos financieros reales pueden superar niveles muy elevados, lo que encarece la refinanciación y hace más difícil salir del círculo de deuda.

La situación generó además reclamos contra algunas plataformas de préstamos digitales, especialmente por las condiciones de financiación y las prácticas utilizadas para reclamar los pagos atrasados.

El problema tiene una dimensión que excede a las familias individualmente. Un aumento sostenido de la morosidad puede afectar la capacidad de los bancos y las empresas financieras para seguir ampliando el crédito, justamente una de las herramientas que el Gobierno considera necesarias para impulsar el crecimiento económico.

La paradoja es evidente: el Gobierno busca que el crédito vuelva a ocupar un lugar central en la economía, pero una parte de los hogares está teniendo dificultades para devolver los préstamos que ya tomó. El fenómeno también muestra una economía que se mueve a diferentes velocidades. Mientras sectores como energía y agro mantienen un mayor dinamismo, otras actividades vinculadas al consumo interno atraviesan dificultades.

Esa diferencia se refleja en los ingresos de los hogares. El crecimiento de determinados sectores no necesariamente se traduce en una mejora inmediata de la capacidad de consumo de toda la población.

El economista Nery Persichini, jefe de Research de GMA Capital, resumió esa contradicción al señalar al Financial Times que existe crecimiento económico, pero que una parte de la sociedad todavía no lo percibe. El dato de la morosidad se suma además a otras señales que muestran dificultades en el frente financiero. En mayo, la tasa de irregularidad de los préstamos otorgados por entidades financieras había alcanzado el 7,6%, después de 19 meses consecutivos de crecimiento y en uno de los niveles más altos de las últimas dos décadas.

El problema tampoco es exclusivamente de los consumidores. La mora también comenzó a crecer entre las empresas. Un informe de la Unión Industrial Argentina señaló que la tasa de irregularidad del crédito destinado al sector industrial pasó del 0,7% en diciembre de 2024 al 3,8% en junio de 2026, multiplicándose más de cinco veces en un año y medio.

De esta manera, la economía argentina enfrenta una situación en la que la estabilidad de algunas variables convive con un fuerte deterioro de la capacidad de pago de una parte de los hogares y empresas.

El diagnóstico del Financial Times vuelve a poner esa contradicción en el centro del debate: la inflación bajó y el crédito volvió a crecer, pero millones de argentinos todavía no consiguen que sus ingresos alcancen para cumplir con las deudas acumuladas.

La evolución de la morosidad será, por eso, uno de los indicadores clave para medir si la recuperación económica consigue trasladarse efectivamente a los bolsillos de las familias o si el endeudamiento termina convirtiéndose en un límite para el consumo y el crecimiento.