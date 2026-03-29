El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo 29 de marzo en la provincia de Neuquén indica una jornada con condiciones mayormente estables, temperaturas en ascenso y presencia de viento con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en distintos puntos del territorio.

Cómo estará el día en Neuquén capital

En Neuquén, el día comenzará con cielo despejado durante la madrugada y una temperatura de 12 grados, acompañado de viento leve del sur. Por la mañana se espera nubosidad parcial y una temperatura de 14 grados, con viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 27 grados con cielo algo nublado y viento del noroeste en intensidades similares. Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 23 grados y viento leve del sudeste.

Algo de ráfagas en parte del interior de la provincia

En Zapala, la jornada tendrá nubosidad variable y una amplitud térmica marcada, con mínima de 7 grados y máxima de 27 grados. Durante la tarde, el viento del oeste se intensificará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

En San Martín de los Andes, el día comenzará con cielo algo nublado y temperaturas cercanas a los 9 grados. Se prevén lluvias aisladas durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado, con una máxima de 22 grados y viento intenso del oeste, también con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por su parte, en Chos Malal, el pronóstico indica cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante el día, con temperaturas que irán desde los 8 hasta los 27 grados. El viento será leve a moderado del oeste, con ráfagas que también podrían alcanzar los 50 km/h en horas de la tarde.