El fútbol juvenil argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un futbolista de 16 años que integraba las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza. El adolescente murió este domingo, luego de sufrir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido oficial frente a Deportivo Muñiz.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Allí se disputaba un encuentro de la Quinta División correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Núñez también integraba el plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella.

Según trascendió, Núñez, integrante de la categoría 2008 y quien utilizaba la camiseta número 10, recibió el impacto directo de la pelota tras un rechazo durante el desarrollo del partido. El joven cayó al campo de juego y debió ser asistido de urgencia por los profesionales presentes. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud cercano.

Debido a la gravedad del cuadro, los médicos debieron realizarle una intervención quirúrgica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, el adolescente no logró recuperarse y falleció durante el fin de semana. Tras el episodio, las autoridades deportivas resolvieron suspender el encuentro y también el partido de Sexta División que debía disputarse a continuación.

Las instituciones deportivas expresaron sus condolencias y suspendieron actividades en señal de duelo.

La noticia generó una fuerte conmoción en las instituciones donde jugaba el joven. Además de formar parte de las inferiores de Ezeiza FC, Abel integraba desde principios de 2024 el plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella, que decidió suspender su actividad deportiva en señal de duelo.

Desde ambas instituciones expresaron su pesar y acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del futbolista. La muerte de Núñez provocó numerosas muestras de solidaridad en el ambiente deportivo, que despidió al joven y manifestó su acompañamiento a sus seres queridos.