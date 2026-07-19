Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos niños pasan más tiempo en sus hogares, una situación que incrementa el riesgo de sufrir accidentes domésticos. Frente a este escenario, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA advirtieron que la mayoría de estos episodios pueden prevenirse mediante medidas sencillas de seguridad y supervisión.

La pediatra Mariela Ghiggi explicó que los accidentes no deben atribuirse al azar o a la mala suerte. "La mayoría serían evitables si tomáramos algunas simples medidas de forma sistemática", afirmó. En ese sentido, recomendó recorrer la vivienda "con la mirada de un niño" para identificar posibles riesgos y eliminar situaciones peligrosas antes de que ocurran incidentes.

Entre los accidentes más frecuentes mencionó golpes en la cabeza por caídas de camas o sillas, heridas con vidrios o cuchillos, intoxicaciones por medicamentos y quemaduras provocadas por agua hirviendo, café o mate. Además, detalló que los riesgos cambian según la edad: en los lactantes predominan las caídas, quemaduras, atragantamientos y ahogamientos; entre los 1 y los 5 años también son frecuentes las intoxicaciones y los accidentes vinculados a vehículos; mientras que en los escolares aumentan las lesiones relacionadas con bicicletas y caídas.

En el caso de golpes en la cabeza, Ghiggi recomendó observar especialmente el estado de conciencia y prestar atención a síntomas como somnolencia excesiva, cambios en el comportamiento, vómitos, dolor de cabeza intenso o sensibilidad a la luz, ya que pueden indicar una lesión que requiere atención médica inmediata. Para traumatismos leves aconsejó aplicar hielo envuelto en un paño y mantener elevada la zona afectada.

Respecto de los cortes, la especialista explicó que las hemorragias más graves son las arteriales y recomendó comprimir la herida con un apósito limpio mientras se solicita asistencia médica. En cuanto a las quemaduras, indicó que lo primero es alejar al niño de la fuente de calor, enfriar la zona con agua corriente —sin utilizar hielo— y evitar retirar la ropa si quedó adherida a la piel. Si la quemadura fue causada por sustancias químicas, la recomendación es lavar el área durante al menos 20 minutos y comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias.

Las intoxicaciones también representan un motivo frecuente de consulta, especialmente en menores de cinco años. La médica explicó que más del 90% de estos episodios ocurren dentro del hogar y recordó que los niños pequeños suelen explorar el entorno llevando objetos a la boca. Ante la sospecha de ingestión de una sustancia tóxica, aconsejó verificar el estado de conciencia, controlar la respiración y buscar signos como quemaduras en la boca, vómitos o dolor abdominal. Si el niño está inconsciente o no respira, debe iniciarse reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamar de inmediato al servicio de emergencias. Si permanece consciente, no se debe provocar el vómito y es importante conservar el envase del producto ingerido para facilitar la atención en un centro de toxicología.

Finalmente, Ghiggi remarcó que la mejor estrategia para evitar accidentes es la supervisión permanente, la educación en hábitos de autocuidado y el ejemplo de los adultos, al considerar que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger a los niños dentro del hogar.