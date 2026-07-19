Por la masiva convocatoria de público que se espera este domingo en el Monumento a San Martín tras el partido de la final Argentina vs España, la Policía de Neuquén desplegará su octavo operativo, con más refuerzos y una expansión de los anillos de seguridad, abarcando más calles y con más medidas.

Durante los festejos por el pase a la final tras ganarle a Inglaterra se registraron más de 50.000 personas festejando en el centro neuquino, por lo cual este domingo el operativo comenzará temprano y reforzará las medidas preventivas. Se espera que los cortes y el despliegue finalicen a altas horas de la noche, pasadas las 00.00.

Hasta ahora todos los festejos se han desarrollado con normalidad, dejando algunos demorados pero sin daños a las propiedades, sin policías heridos ni móviles dañados.

El Comisario Inspector Coordinador de la Dirección Confluencia, Marcos Mazzone, explicó con el Móvil de 24/7 que habrá cortes vehiculares en más calles, abarcando varias cuadras alrededor del Monumento, a donde solo se puede acceder caminando y pasando un cacheo policial previamente.

A su vez se harán controles policiales en el oeste, en Centenario y Plottier, como se ha hecho en los partidos anteriores.

En total habrá 800 efectivos desplegados en estas tres ciudades, cumpliendo funciones de control y prevención para evitar incidentes.

Mazzone detalló que las calles cortadas en la capital neuquina abarcan unas seis cuadras a la redonda hacia todos los puntos cardenales: hacia el Oeste desde la calle Rioja, al Norte desde Periodistas Neuquinas, al Sur calle Mitre y al Este calle Mendoza.

"Es el último partido de Messi por eso esperamos muchísima gente, esperamos que sea de total armonía, con mucha alegría, asisten muchas familias" y agregó que se pide no utilizar pirotecnia por el riesgo que conlleva.