El café dejó de ser solamente una bebida para transformarse en una experiencia que despierta cada vez más interés en Neuquén. En ese contexto crecen las propuestas de formación vinculadas al café de especialidad, una tendencia que atrae tanto a quienes buscan una salida laboral como a quienes simplemente quieren preparar una mejor taza en su casa.

La barista Omayra Estrella, integrante de Itinerantes Escuela de Café, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que las capacitaciones comienzan desde el origen mismo del producto. "Empezamos contando qué es el café de especialidad, dónde nace y cómo fue evolucionando desde Etiopía hasta convertirse en la bebida que conocemos hoy", señaló.

Omayra destacó la importancia del detalle y la atención en cada paso de la preparación de un café de especialidad.

La formación combina una base teórica con una fuerte carga práctica. "La gente que trabaja detrás de una barra recibe muchas consultas y necesita responder con seguridad. Después pasamos a preparar espresso, aprendemos a extraerlo correctamente y buscamos una bebida equilibrada, sin exceso de acidez ni de amargor", explicó.

Enseñan mucho más que preparar un buen café

Durante las clases, los alumnos trabajan permanentemente frente a la máquina, degustan distintas extracciones y aprenden a controlar cada una de las variables que intervienen en el resultado final. "Todo se practica mientras probamos café. La teoría sola no alcanza", aseguró Estrella.

El arte latte conlleva más que solamente crear diseños.

Uno de los módulos que más interés genera es el arte latte, aunque la especialista aclaró que el dibujo no es el objetivo principal. "Muchos llegan porque quieren hacer corazones o flores, pero antes hay que aprender a texturizar correctamente la leche. Cuando eso se logra, desarrolla un dulzor natural sin necesidad de agregar nada", explicó.

Las capacitaciones también incluyen una mesa de catación bajo el protocolo de la Specialty Coffee Association (SCA), la entidad que establece los estándares internacionales del café de especialidad. "Los alumnos aprenden a reconocer aromas, fragancias, sabores y a diferenciar un café de calidad de otro que no lo es", indicó.

El origen del grano marca la diferencia

Estrella explicó que un café de especialidad debe superar los 80 puntos en las evaluaciones realizadas por catadores profesionales y atravesar un proceso de producción mucho más cuidado que el de un café comercial.

"Cada etapa está controlada. La cosecha se hace de manera manual, seleccionando solamente los frutos maduros. Después interviene el tostador y finalmente el barista, que es el último eslabón de toda la cadena", afirmó.

En ese sentido sostuvo que una mala preparación puede arruinar el trabajo de meses. "Siempre les digo a los alumnos que detrás de una taza hay productores, tostadores y muchas personas que hicieron un enorme esfuerzo. Si el barista no está preparado, todo ese trabajo puede perderse".

También destacó el valor de la trazabilidad. "Podemos saber exactamente de qué país viene el café, quién lo cultivó, a qué altura fue producido y cuáles son sus notas de sabor. El consumidor conoce toda la historia del grano", señaló.

Además, remarcó que este tipo de café contiene aproximadamente la mitad de cafeína que muchas variedades comerciales elaboradas con robusta y ofrece un perfil aromático mucho más amplio.

Una nueva forma de consumir café llegó para quedarse

Para Omayra, el crecimiento del café de especialidad responde a un cambio en los hábitos de consumo. "La tercera ola del café hizo que la gente empezara a preguntarse de dónde provenía lo que estaba tomando. Hoy vivimos la cuarta ola, donde cada vez más consumidores quieren conocer el origen del producto y todo su recorrido", explicó.

Ese cambio también se refleja en los hogares. Cada vez más personas incorporan cafeteras, molinos y distintos métodos de preparación.

Sin embargo, recomendó priorizar dos herramientas. "Siempre digo que, si hay que invertir, conviene hacerlo primero en un buen molinillo y en una balanza. Son los elementos que más influyen en el resultado final", sostuvo.

De abogada a barista: una historia que comenzó en Dinamarca

La historia de Omayra Estrella también explica cómo llegó al mundo del café. Contó que estudió Derecho, ejerció durante varios años y también fue docente hasta que decidió viajar a Dinamarca en 2024.

"Allá terminé trabajando en gastronomía y descubrí el café desde el otro lado de la barra. Cuando regresé decidí dedicarme de lleno al café de especialidad", recordó.

En ese camino conoció al colombiano Juan David Cardona, quien se convirtió en su mentor. A partir de esa experiencia comenzó a dictar capacitaciones y luego creó, junto a su equipo, Itinerantes Escuela de Café.

La barista destacó que el interés por aprender atraviesa todas las edades. "Hemos tenido alumnos desde los 15 años hasta personas de 60. Algunos quieren abrir una cafetería, otros buscan un oficio para viajar y muchos simplemente desean preparar un mejor café en su casa", concluyó.

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