El 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha que homenajea a uno de los géneros musicales más influyentes a nivel global. Aunque no es un feriado oficial, esta jornada ha ganado reconocimiento internacional gracias a un evento que dejó una huella imborrable en la historia de la música.

La celebración tiene su origen en 1985 con el Live Aid, un concierto benéfico organizado por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos destinados a aliviar la hambruna en Etiopía. Este espectáculo se desarrolló simultáneamente en Londres y Filadelfia, reuniendo a millones de espectadores alrededor del mundo y a algunas de las bandas y artistas más destacados de la época.

Un antes y un después del Live Aid

Entre los protagonistas de Live Aid se encontraron artistas que definieron la escena del rock en los años 80, con actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los fanáticos y que simbolizan el poder de la música para generar un impacto social.

Día Mundial del Rock: origen y significado de la celebración del 13 de julio

A pesar de no haber sido instaurado por una entidad internacional, el Día Mundial del Rock fue adoptado con el tiempo por medios de comunicación, músicos y seguidores como un tributo tanto al legado musical del género como al mensaje solidario que promovió aquel histórico concierto.

Desde entonces, cada 13 de julio se recuerda no solo la influencia del rock en la cultura global, sino también el espíritu de solidaridad que impulsó uno de los eventos más significativos en la historia del entretenimiento y la música.