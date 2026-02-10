La 26° edición del tradicional Corso de Zapala, ya dio a conocer los artistas que se subirán al escenario. Entre los shows destacan la presentación de “Banda al Rojo Vivo” y Rodrigo Romero, tributo a Rodrigo “El Potro” Bueno.

Desde el 20 al 22 de febrero Zapala celebrará el Carnaval a puro color y ritmo, los protagonistas serán las murgas y comparsas que se anotaron para participar este año.

Al trabajo realizado por las agrupaciones que desfilarán en el corsódromo montado sobre Avenida San Martín de la localidad, se sumarán los shows de distintos artistas tanto regionales como nacionales.

De la grilla confirmada se destaca el cierre para el domingo 22 de febrero, con la presentación de “La Banda al Rojo Vivo”, y Rodrigo Romero, tributo al cuartetero Rodrigo Bueno.

“Banda al Rojo vivo” se fundó en La Rioja, en enero de 1998, y está integrada por cinco jóvenes.Han recorrido casi todas las provincias de Argentina llevando el ritmo del cuarteto, adaptado a su provincia. Con casi 30 años de trayectoria, esta orquesta supo ganarse un lugar en el corazón del público.

Por otro lado, también acompañará el cierre Rodrigo Romero, quien vuelve a la ciudad con su tributo a Rodrigo Bueno. El cantante, compositor y actor de la serie en Netflix “El Potro: lo mejor del amor”, promete hacer cantar y bailar a la multitud.

Cronograma completo de los tres días de fiesta:

Viernes 20

Dj Erick

“La Cumbiamba”

Sábado 21

Dj Selene

Loana Aroca

Domingo 22