El Papa León XIV designó a la economista italiana Sor Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, cargo que asumirá el próximo 1 de septiembre. Su nombramiento marca un paso más en la inclusión de mujeres en puestos de alta responsabilidad dentro del Vaticano.

Smerilli, de 51 años y religiosa salesiana, sustituye al cardenal Michael Czerny, quien cumplirá 80 años el 18 de julio y alcanzará la edad de jubilación obligatoria para prefectos. Antes de este nuevo rol, Smerilli se desempeñaba como secretaria del dicasterio desde agosto de 2021 y previamente fue subsecretaria del mismo.

Junto a ella, el Papa nombró como pro-prefecto al cardenal italiano Fabio Baggio, de 61 años, quien ha sido subsecretario del dicasterio desde 2022 y tendrá la responsabilidad de colaborar con Smerilli en la gestión. Esta designación sigue el modelo instaurado con la primera mujer prefecta, Sor Simona Brambilla, nombrada en 2025 en el Dicasterio para la Vida Religiosa.

La profesora de economía política y estadísticas que ya había estado con Francisco

Smerilli es reconocida por su trayectoria académica como profesora de economía política y estadística en la Facultad Pontificia Auxilium de Ciencias de la Educación. Además, forma parte del consejo de administración del Centro de Educación Superior Laudato Si’, bajo la dirección del cardenal Baggio.

En 2020, fue una de las organizadoras principales del evento en línea La Economía de Francisco. También tuvo funciones importantes en el Vaticano, como consejera del Estado de la Ciudad y miembro de la comisión de recaudación de fondos.

Por su parte, el cardenal Baggio fue nombrado arzobispo y cardenal por el Papa Francisco a finales de 2024. Antes de su actual rol, trabajó en la sección de migrantes y refugiados desde 2017, y tiene una amplia experiencia docente en Argentina, Brasil, Filipinas y Roma. Además, compone música sacra y litúrgica.

El cardenal Michael Czerny, de origen canadiense y nacido en la antigua Checoslovaquia, fue una figura clave en la creación y desarrollo del dicasterio desde hace casi una década. Fue subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados desde 2017 y prefecto desde 2022. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2019.

Asimismo, el Papa León XIV nombró al padre Jozef Barlaš secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Barlaš, sacerdote eslovaco y doctor en Derecho Canónico, asumirá también el 1 de septiembre. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario desde noviembre de 2025 y trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2020 y 2022.

El Papa León XIV nombra a Sor Alessandra Smerilli prefecta del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral

Con estas designaciones, el Papa León XIV reafirma la línea iniciada por su predecesor, el Papa Francisco, de promover la presencia femenina en los puestos más altos de la Curia Romana, tal como ocurrió recientemente con el nombramiento de Montserrat Alvarado como directora del Dicasterio para la Comunicación.

El 29 de junio, durante la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa celebró una misa en la Basílica de San Pedro recordando a los pilares de la Iglesia. Además, envió una carta a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X solicitando que no realicen consagraciones sin su aprobación, en referencia a actos previstos para el 1 de julio.