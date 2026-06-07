Villarruel se diferenció de Milei y eligió saludar a los periodistas en su día

La vicepresidenta Victoria Villarruel envió este domingo un mensaje por el Día del Periodista y volvió a exhibir diferencias con el presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades mantuvo duros cuestionamientos hacia periodistas y medios de comunicación.

A través de sus redes sociales, Villarruel eligió sumarse a la conmemoración de la fecha y expresó un reconocimiento hacia quienes desarrollan la actividad periodística en todo el país.

"Feliz Día del Periodista a todos aquellos que ejercen esta profesión tan importante para la sociedad", señaló la titular del Senado en una publicación que rápidamente generó repercusiones dentro y fuera del oficialismo.

El mensaje contrastó con la postura que habitualmente sostiene Milei respecto de gran parte del periodismo argentino. Desde antes de asumir la Presidencia y también durante su gestión, el mandatario ha protagonizado fuertes cruces con comunicadores, conductores y empresas periodísticas, a quienes suele responsabilizar por difundir información que considera incorrecta o sesgada.

Por ese motivo, el saludo de Villarruel fue interpretado por distintos sectores políticos como una nueva señal de autonomía dentro del Gobierno nacional.

No es la primera vez que la vicepresidenta adopta posiciones diferentes a las del Presidente en temas vinculados al debate público. Durante los últimos meses también quedaron expuestas discrepancias sobre cuestiones institucionales, parlamentarias y de gestión que alimentaron las versiones sobre una relación cada vez más distante entre ambos dirigentes.

El mensaje de Villarruel coincidió con una jornada en la que numerosos referentes políticos, gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron las redes sociales para reconocer la labor de periodistas y trabajadores de prensa.

La fecha recuerda la aparición de La Gazeta de Buenos Ayres, el periódico fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, considerado el primer medio de prensa de la etapa independentista argentina.

Más allá del saludo protocolar, la publicación de la vicepresidenta adquirió una dimensión política por el contexto en el que fue realizada. La relación entre Milei y Villarruel atraviesa desde hace tiempo momentos de tensión que se reflejan en diferencias públicas, ausencias compartidas en actividades oficiales y declaraciones que dejan entrever distintas miradas sobre algunos aspectos de la gestión.

En ese escenario, cada gesto adquiere un significado particular. Y el reconocimiento de Villarruel hacia los periodistas, en una jornada simbólica para la actividad, volvió a mostrar matices dentro de una administración donde las diferencias entre las dos principales figuras del Poder Ejecutivo aparecen cada vez con mayor frecuencia.

Aunque desde el Gobierno evitan referirse públicamente a una interna, los movimientos de ambos dirigentes continúan siendo observados con atención por el mundo político. El saludo por el Día del Periodista terminó convirtiéndose así en un nuevo capítulo de una relación que sigue generando lecturas y especulaciones dentro del oficialismo y la oposición.