Villarruel volvió a marcar distancia de Milei: “me preocupa que replique insensateces”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar al presidente Javier Milei y sostuvo que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó Villarruel en un mensaje en su cuenta de X, al responder un planteo de otro usuario.



Al respecto, agregó: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

"Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.

Es que Lemoine había publicado un mensaje en el que vinculó a Villarruel con distintos dirigentes peronistas y la acusó de integrar una supuesta maniobra política contra Milei, lo cual provocó la reacción de la vice.

Al ver una captura del reposteo, la vicepresidenta respondió: "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio".



