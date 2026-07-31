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Crece la grieta en el oficialismo

Villarruel volvió a marcar distancia de Milei: “me preocupa que replique insensateces”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cuestionar al presidente Javier Milei tras una publicación en redes sociales y expresó su preocupación por sus declaraciones. Aseguró que el mandatario replica “insensateces e inventos” y pidió pruebas sobre las acusaciones difundidas.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 08:51
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La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo luego de un cruce por redes sociales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar al presidente Javier Milei y sostuvo que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó Villarruel en un mensaje en su cuenta de X, al responder un planteo de otro usuario.

Al respecto, agregó: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez". 

"Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.

Es que Lemoine había publicado un mensaje en el que vinculó a Villarruel con distintos dirigentes peronistas y la acusó de integrar una supuesta maniobra política contra Milei, lo cual provocó la reacción de la vice.

Al ver una captura del reposteo, la vicepresidenta respondió: "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio".

 

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