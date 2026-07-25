Victoria Villarruel llegó a Villa La Angostura para descansar en medio de la tensión con Milei y bajo estricto hermetismo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó a Villa La Angostura para disfrutar de unos días de vacaciones en medio del distanciamiento político con el presidente Javier Milei, en una visita privada que se mantiene bajo un fuerte hermetismo.

La llegada de la vicejefa de Estado fue confirmada por fuentes oficiales a Diario Andino, que indicaron que el viaje no contempla actividades institucionales ni una agenda pública.

Según informó el medio local, Villarruel se encuentra en la localidad cordillerana desde este jueves y su estadía tiene carácter estrictamente personal. La presencia de la vicepresidenta no fue anunciada oficialmente y hasta el momento no se comunicaron reuniones, encuentros políticos ni actividades protocolares durante su permanencia en la región.

Villarruel arribó acompañada por su custodia oficial, que la escolta durante sus desplazamientos privados como autoridad nacional.

La vicepresidenta se trasladó junto a su custodia oficial, como ocurre habitualmente en los movimientos privados de autoridades nacionales. Por motivos de seguridad, no trascendió el lugar exacto donde se encuentra alojada, aunque se confirmó que se trata de un reconocido complejo turístico con costa de lago.

La visita se desarrolla con un perfil bajo y sin exposición pública, una modalidad que suelen adoptar funcionarios nacionales cuando eligen Villa La Angostura como destino de descanso. Tampoco se informó cuánto tiempo permanecerá en la localidad ni cuál será el cronograma previsto para los próximos días.

La llegada de Villarruel ocurre en un contexto marcado por el alejamiento político con Milei, luego de varios meses de diferencias entre ambos integrantes del Poder Ejecutivo. Por ahora, no se conocen actividades oficiales de la vicepresidenta durante su estadía en la cordillera neuquina.