Hicieron “willy” en moto con un bebé en brazos y ahora los busca Seguridad Vial

Una pareja de Catamarca quedó bajo investigación luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se los observa realizando una peligrosa maniobra en moto mientras trasladaban a un bebé en brazos.

El episodio ocurrió en la zona norte de San Fernando del Valle de Catamarca y llegó a conocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de que vecinos denunciaran la situación. En las imágenes se observa al conductor avanzar sobre la rueda trasera de la motocicleta, realizando la maniobra conocida como “willy” o wheelie, mientras su acompañante lleva al bebé en brazos.

El video fue publicado en redes sociales y rápidamente comenzó a circular. La descripción que acompañaba la grabación decía “un Willy con el gordito JAJAJA”, una frase que generó todavía más cuestionamientos por la presencia del bebé durante la maniobra.

La situación generó preocupación entre vecinos y usuarios de redes debido al riesgo que implicaba una eventual caída o pérdida de control de la motocicleta, no solo para quienes viajaban en ella sino también para otras personas que circulaban por el lugar.

La ANSV busca identificar al conductor

Tras tomar conocimiento del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial inició una investigación para identificar a las personas que aparecen en la grabación y determinar las medidas que correspondan.

Desde el organismo confirmaron que hasta el momento lograron identificar a la mujer que viajaba en la moto, mientras continúan trabajando para establecer la identidad del conductor.

La investigación se inició a partir de la difusión del material y de las denuncias realizadas por vecinos de la zona norte de la capital catamarqueña. El caso volvió a poner el foco sobre las maniobras temerarias realizadas en motocicletas y, especialmente, sobre la difusión de este tipo de conductas en redes sociales.

La presencia de un bebé convierte además a la situación en un caso particularmente delicado, ya que el menor estaba siendo trasladado mientras el conductor realizaba una maniobra que implicaba perder deliberadamente el contacto de la rueda delantera con el suelo.

Por ahora, la ANSV continúa con las tareas para identificar a todos los involucrados y establecer qué medidas pueden adoptarse a partir de las imágenes. El video, que inicialmente fue compartido como una situación para mostrar en redes, terminó generando una investigación oficial por una conducta que expuso al bebé y a terceros a una situación de riesgo.