El músico estadounidense fue recibido por el Sumo Pontífice en una audiencia privada este miércoles 4 de noviembre. El encuentro se conoció a través de una publicación oficial del Vaticano, a pocos días del inicio de la gira sudamericana de León XIV, que lo tendrá en Argentina.

Bob Dylan y el papa León XIV mantuvieron una reunión privada en el Vaticano, en la ciudad de Roma, Italia. La Santa Sede difundió una fotografía del encuentro en sus canales oficiales, aunque no informó los motivos de la audiencia ni los temas que abordaron.

La reunión tuvo lugar antes del viaje de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, que comenzará este viernes 6 de noviembre. El Pontífice llegará a la Argentina el domingo 8, donde permanecerá hasta el miércoles 11.

La publicación del Vaticano identificó al músico por su nombre real, Robert Allen Zimmerman, y confirmó que fue recibido en una audiencia privada durante la tarde del miércoles.

El Vaticano difundió una foto del encuentro entre Bob Dylan y León XIV

«Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan», comunicó la cuenta oficial del Vaticano junto a una imagen.

En la fotografía se observa al Pontífice sonriente mientras estrecha la mano del músico estadounidense, que aparece vestido con una capucha negra.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido de la conversación, el motivo de la invitación ni si hubo algún intercambio relacionado con la música, la cultura o la religión.

La audiencia adquirió especial repercusión por la trayectoria internacional de Dylan, considerado una de las figuras más influyentes de la música popular contemporánea.

El antecedente de Bob Dylan con Juan Pablo II

No es la primera vez que Bob Dylan mantiene un encuentro con un Papa. En 1997 también se reunió con Juan Pablo II, durante el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Bolonia, Italia.

En aquella oportunidad, el músico participó de un encuentro multitudinario ante jóvenes y fieles, en el que interpretó algunas de sus canciones. Posteriormente, Juan Pablo II tomó como punto de partida la letra de «Blowin' in the Wind» para desarrollar una reflexión sobre la búsqueda de respuestas y la libertad.

El nuevo encuentro con León XIV representa otro episodio de la relación entre el artista y la Iglesia católica, aunque todavía no se conoce si tuvo alguna motivación artística o institucional.

Los artistas argentinos que homenajearán a León XIV durante su visita

La reunión con Bob Dylan se produjo en la antesala de la visita del Papa a la Argentina, donde distintos músicos participarán de las actividades previstas en su agenda.

Uno de los artistas convocados es Luciano Pereyra, quien brindará un espectáculo el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, durante la jornada en la que León XIV celebrará una misa.

Para el cantante será la segunda oportunidad de interpretar canciones ante un Sumo Pontífice. La primera fue en el año 2000, durante el Jubileo celebrado en Roma, cuando participó de un evento encabezado por Juan Pablo II.

En diálogo con TN Central, Pereyra expresó su emoción por haber sido elegido para el acontecimiento.

«Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un Papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años», manifestó durante una entrevista.

Valentino Merlo interpretará una canción de Gustavo Cerati

Otro de los nombres que formará parte de la programación artística es Valentino Merlo, el cantante rosarino de 17 años que tendrá la oportunidad de interpretar «Zona de promesas», el clásico de Gustavo Cerati.

Su presentación está prevista para el martes 10 de noviembre, durante el encuentro de León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El espectáculo también contará con la participación de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Alan Madanes, entre otros artistas.

Además, fueron convocados músicos de extensa trayectoria como Abel Pintos, Jairo y Jorge Rojas, quienes se sumarán a las actividades culturales organizadas por la visita papal.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y qué actividades tendrá

León XIV iniciará su gira sudamericana el viernes 6 de noviembre con una visita a Uruguay. Luego llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo.

Su agenda en el país se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre los principales acontecimientos previstos se encuentran:

Domingo 8: llegada a Buenos Aires y encuentro con el presidente Javier Milei.

Lunes 9: misa en el Monumento de los Españoles y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Martes 10: actividades en Córdoba y encuentro con jóvenes en Buenos Aires.

Miércoles 11: visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y misa en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

La visita será la primera de un Papa a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

Con el encuentro entre Bob Dylan y León XIV, la agenda del Pontífice sumó un episodio de repercusión internacional antes de su llegada a Sudamérica. Mientras tanto, en la Argentina avanzan los preparativos para una visita que combinará actividades religiosas, institucionales y culturales.