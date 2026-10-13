Por la visita del Papa, hasta 80 presos permanecerán en Devoto antes del cierre definitivo

Entre 60 y 80 presos permanecerán en la cárcel de Villa Devoto durante la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras continúa el operativo para trasladar a los internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Así lo confirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien explicó que los movimientos serán interrumpidos antes de la llegada del Pontífice y retomados después de su partida.

El cronograma, sin embargo, está sujeto a la evolución de la salud de León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica y cuya visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Nosotros seguimos trabajando con el horizonte de tiempo inicial. Yo prefiero avanzar y luego posponer a dejar una tarea”, sostuvo Monteoliva en declaraciones a Radio Rivadavia.

La ministra señaló que el dispositivo podrá adaptarse en caso de que el Vaticano resuelva modificar las fechas del viaje.

“Si hay que reprogramar, si toca redefinir, lo importante es que sea su santidad y el Vaticano quienes nos den la información final. Ajustamos, modificamos lo que haya que modificar, por supuesto, sin ningún inconveniente”, afirmó.

Seleccionaron presos para un posible encuentro con León XIV

Monteoliva reveló además que ya fueron seleccionados dos o tres internos de Devoto cuyas historias personales fueron enviadas para evaluar un eventual encuentro con el Papa.

La posibilidad explica que un pequeño grupo permanezca alojado en el establecimiento mientras se desarrolla la visita papal. Por el momento no se informó quiénes son los detenidos seleccionados ni si el encuentro fue confirmado.

El 40% de los presos ya fue trasladado

El operativo para vaciar progresivamente la cárcel de Devoto continúa avanzando. Según precisó la ministra, el 40% de la población penitenciaria ya fue trasladada a Marcos Paz.

Durante el domingo y el lunes se realizaron más de 600 movimientos, con participación de las cinco fuerzas federales.

El nuevo complejo tiene capacidad para 2.232 internos y, según Monteoliva, ofrece mejores condiciones de alojamiento, atención sanitaria y educación. Los presos que actualmente cursan estudios podrán continuar con sus actividades después del traslado.

Devoto cerrará después de casi un siglo

El movimiento de los internos forma parte del proceso que terminará con el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto, uno de los establecimientos penitenciarios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires.

Monteoliva recordó que el penal cumpliría 100 años en 2027 y ratificó que el objetivo oficial es completar la mudanza antes de que termine 2026.

“Nuestra meta es finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado. Ese es el objetivo”, afirmó.

El cronograma continuará en las próximas semanas, aunque tendrá una pausa alrededor de la visita de León XIV si finalmente el viaje se realiza en las fechas previstas.